Дивна стародавня істота використовувала тризуб для сексу 400 мільйонів років тому (фото)

Учені з'ясували, що характерний відросток на голові стародавнього членистоногого грав важливу роль у боротьбі за спарювання із самками.

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Учені зі США та Великобританії провели нове дослідження стародавньої істоти, яка називається трилобітом. Вона жила на дні стародавніх океанів і морів сотні мільйонів років тому. В деяких представників цих членистоногих на голові виявлені дивні відростки, які формою нагадують тризуб. Учені висунули гіпотезу, що цей тризуб мав більше значення не для життя, а для того, щоб "змагатися" за право спарюватись із самками. З його допомогою, вважають учені, трилобіт перевертав суперника й так міг зайнятися сексом із обраною самкою, пише ScienceAlert.

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Трилобіти, які належать до роду Walliserops, мешкали на морському дні понад 400 млн років тому. Але характерною рисою цих особин була наявність на голові відростка у вигляді тризубця. Вчені вивчили скам'янілість трилобіта, який належить до виду Walliserops trifurcatus, і виявилося, що цей безхребетний звичайний тризуб має не 3, а 4 зубці. Якби цей відросток був необхідний виживання, то, швидше за все, ця особина не дожила б до зрілого віку. Тому вчені вирішили, що, наймовірніше, цей тризуб використовувався для боротьби з іншими самцями за право спарюватись із самкою.

[ + – ] Трилобіти, які належать до роду Walliserops, мешкали на морському дні понад 400 млн років тому. Але характерною рисою цих особин була наявність на голові відростка у вигляді тризубця. Фото: ScienceAlert

За словами Річарда Форті з Музею природної історії Великобританії, призначення гігантського тризубця в трилобітів до цього довго залишалося загадкою. І нова гіпотеза свідчить, що він використовувався для домінування з інших самцями.

"Якщо наша гіпотеза правильна, то така незвичайна анатомія є одним із найраніших свідчень сексуальних битв у тваринному світі на планеті. Тобто суперництво між самцями за самку на сотні мільйонів років старше, ніж вважається", — каже Форті.

[ + – ] За словами Річарда Форті з Музею природної історії Великобританії, призначення гігантського тризубця в трилобітів до цього довго залишалося загадкою. І нова гіпотеза свідчить, що він використовувався для домінування з інших самцями. Фото: ScienceAlert

Учені вважають, що найближчим прикладом сексуальних битв у сучасному тваринному світі, який можна порівняти з потенційними битвами трилобітів, є поведінка жуків-носорогів. Вони також використовують спеціальні структури на голові, щоб перемогти суперників.

"Цей тризуб, мабуть, грав ключову роль у процесі спарювання трилобітів роду Walliserops", — каже Форті.

Але є одна проблема. Вчені визнають, що поки що точно не відомо, чи існувала в трилобітів взагалі відмінність між самцями та самками й відповідно чи відрізнявся їхній зовнішній вигляд. Поки що вчені не змогли ідентифікувати жодну самку, хоча вони також могли мати тризубці меншого розміру.

"Важко робити остаточні висновки про вимерлих тварин, тому що в нас є тільки їхні скам'янілі останки. Але наша теорія правильна", — каже Форті.

Фокус уже писав про те, що вчені виявили унікальну скам'янілість трилобіта. Ця істота вижила після нападу й виростила нове око 450 млн років тому.