Странное древнее существо использовало трезубец для секса 400 миллионов лет назад (фото)

Ученые выяснили, что характерный отросток на голове древнего членистоногого играл важную роль в борьбе за спаривание с самками.

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Ученые из США и Великобритании провели новое исследование древнего существа, которое называется трилобит. Они обитали на дне древних океанов и морей сотни миллионов лет назад. У некоторых представителей этих членистоногих на голове обнаружены странные отростки, которые по форме напоминает трезубец. Ученые выдвинули гипотезу, что этот трезубец имел большее значение не для жизни, а для того, чтобы "соревноваться" за право спариваться с самками. С его помощью, считают ученые, трилобит переворачивал соперника и таким образом мог заняться сексом с выбранной самкой, пишет ScienceAlert.

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Трилобиты, которые принадлежат к роду Walliserops, обитали на морском дне более 400 млн лет назад. Но отличительной чертой данных особей было наличие на голове отростка в виде трезубца. Ученые изучили окаменелость трилобита, который принадлежит к виду Walliserops trifurcatus и оказалось, что у этого беспозвоночного обычный трезубец имеет не 3, а 4 зубца. Если бы этот отросток был необходим для выживания, то скорее всего данная особь не дожила бы до зрелого возраста. Поэтому ученые решили, что скорее всего данный трезубец использовался для борьбы с другими самцами за право спариваться с самкой.

[ + – ] Трилобиты, которые принадлежат к роду Walliserops, обитали на морском дне более 400 млн лет назад. Но отличительной чертой данных особей было наличие на голове отростка в виде трезубца Фото: ScienceAlert

По словам Ричарда Форти из Музея естественной истории Великобритании, назначение гигантского трезубца у трилобитов данного рода долго оставалось загадкой. И новая гипотеза говорит о том, что он использовался для доминирования над другими самцами.

"Если наша гипотеза верна, то такая необычная анатомия является одним из самых ранних свидетельств сексуальных сражений в животном мире на планете. То есть соперничество между самцами за самку на сотни миллионов лет старше, чем считается", — говорит Форти.

[ + – ] По словам Ричарда Форти из Музея естественной истории Великобритании, назначение гигантского трезубца у трилобитов данного рода долго оставалось загадкой. И новая гипотеза говорит о том, что он использовался для доминирования над другими самцами Фото: ScienceAlert

Ученые считают, что наиболее близким примером сексуальных сражений в современном животном мире, который можно сравнить с потенциальными сражениями трилобитов, является поведение жуков-носорогов. Они также используют особые структуры на голове, чтобы победить соперников.

"Этот трезубец, по-видимому, играл ключевую роль в процессе спаривания трилобитов рода Walliserops", — говорит Форти.

Но есть одна проблема. Ученые признают, что пока точно не известно существовало ли у трилобитов вообще различие на самцов и самок и соответственно отличался ли их внешний вид. Пока что ученые не смогли идентифицировать ни одной самки, хотя они также могли иметь трезубцы меньшего размера.

"Трудно делать окончательные выводы о вымерших животных, потому что у нас есть только их окаменелые останки. Но наша теория возможно верна", — говорит Форти.

Фокус уже писал о том, что ученые обнаружили уникальную окаменелость трилобита. Это существо выжило после нападения и вырастило новый глаз 450 млн лет назад.