Уникальная окаменелость. Трилобит выжил после нападения и вырастил новый глаз 450 млн лет назад

Искалеченный трилобит, найденный в Чехии, похоже, чудом выжил после схватки с огромным морским скорпионом.

Все, что осталось от этого древнего морского членистоногого, — это голова, но ученые полагают, что гигантский морской скорпион своими клешнями ампутировал его глаз, поцарапал панцирь и оставил шрамы на передней части тела, сообщает Sciencealert

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Было найдено несколько трилобитов, которые получили ранение в голову и выжили после этого, но каким-то образом этот конкретный экземпляр (Dalmanitina socialis) не просто выжил, а даже восстановил полностью функциональный глаз.

"Восстановленный глаз, хотя и смещенный назад и с неправильным размещением хрусталиков глаз, все же оставался функциональным органом", — заключают чешские ученые, описывающие находку в новом исследовании.

В палеозойскую эру, до массового вымирания, положившего конец большей части жизни на Земле, крупные членистоногие, похожие на скорпионов, называемые эвриптеридами, были грозными хищниками на дне океана.

В просторечии известные как "морские скорпионы", они были разных размеров — от 30 см до 2 метров. Для этих существ трилобиты были легкой добычей.

[ + – ] Древний морской скорпион Фото: ScienceAlert

Трилобиты — класс вымерших морских членистоногих, имевший большое значение для фауны палеозоя. Известно свыше 10 тыс. ископаемых видов и 5 тыс. родов, объединяемых в 150 семейств и 9—10 отрядов.

Ученые говорят, что царапины на панцире трилобита выглядят так, как будто их нанесли клешнями или когтями, что указывает на потенциальную схватку с морским скорпионом.

Примечательно, что трилобит явно прожил достаточно долго, чтобы залечить свои раны и восстановить новый глаз, что делает окаменелость особенно интересной.

Окаменелости трилобитов с поврежденными глазами встречаются очень редко. Вероятно, потому, их обычно съедали хищники. Ученые говорят, что на сегодняшний день в литературе описано лишь несколько таких случаев.

Например, в 2017 году на окаменелости трилобита, найденной в Норвегии, были обнаружены повреждения на голове и проколотый глаз, которые возможно сделал заостренным роговым клювом головоногий моллюск примерно 465 миллионов лет назад.

Сегодня известно, что современные головоногие моллюски, такие как осьминоги, при нападении прокалывают глаза крабам. Но поврежденный глаз трилобита, недавно найденного в Чехии, не имеет никаких доказательств того, что он был проколот.

Следовательно, на него могло напасть другое существо, и исследования в том же регионе обнаружили окаменелости трилобитов рядом с большими морскими скорпионами, у которых есть клешни, способные царапать панцирь и ампутировать глаза.

Ученые считают, что "большое членистоногое", такое как морской скорпион, является наиболее вероятным виновником повреждений трилобита. Возможно, хищник был даже птериготиоидом — члены этого надсемейства эвриптерид могли вырастать более двух метров в длину.

Окаменелости трилобитов содержат одни из самых старых свидетельств наличия глаз у животных на планете, и найти тот, который был восстановлен, — большая редкость, говорят ученые.