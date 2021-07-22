Унікальна скам'янілість. Трилобіт вижив після нападу та виростив нове око 450 млн років тому

Скалічений трилобіт, знайдений у Чехії, схоже, дивом вижив після сутички з величезним морським скорпіоном.

Усе, що залишилося від цього стародавнього морського членистоногого, — це голова, але вчені вважають, що гігантський морський скорпіон своїми клешнями ампутував його очі, подряпав панцир і залишив шрами на передній частині тіла, повідомляє Sciencealert

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Було знайдено кілька трилобітів, які отримали поранення в голову та вижили після цього, але якимось чином цей конкретний екземпляр (Dalmanitina socialis) не просто вижив, а навіть повністю відновив функціональний очей.

"Відновлене око, хоча й зміщене назад і з неправильним розміщенням кришталиком, все ж залишилося функціональним органом", — роблять висновок чеські вчені, які описують знахідку в новому дослідженні.

У палеозойську еру, до масового вимирання, що поклала край більшій частині життя на Землі, великі членистоногі, схожі на скорпіонів, які мають назву евріптеріди, були грізними хижаками на дні океану.

У просторіччі відомі як "морські скорпіони", вони були різних розмірів — від 30 см до 2 метрів. Для цих істот трилобіти були легкою здобиччю.

[ + – ] Стародавній морський скорпіон Фото: ScienceAlert

Трилобіти — клас вимерлих морських членистоногих, який мав велике значення для фауни палеозою. Відомо понад 10 тис. викопних видів і 5 тис. родів, що обʼєднуються у 150 сімейств і 9-10 рядів.

Вчені говорять, що подряпини на панцирі трилобіта мають такий вигляд, нібито їх завдали клешнями або кігтями, що вказує на потенційну сутичку з морським скорпіоном.

Примітно, що трилобіт явно прожив досить довго, щоб залікувати свої рани та відновити нове око, що робить скамʼянілість особливо цікавою.

Скамʼянілості трилобітів із пошкодженими очима зустрічаються дуже рідко. Імовірно, тому що їх зазвичай зʼїдали хижаки. Вчені кажуть, що наразі в літературі описано лише кілька таких випадків.

Наприклад, у 2017 році на скамʼянілості трилобіта, знайденої в Норвегії, були виявлені пошкодження на голові та проколоті очі, що,можливо, зробив головоногий молюск своїм загостреним роговим дзьобом приблизно 465 мільйонів років тому.

Сьогодні відомо, що сучасні головоногі молюски, такі як восьминоги, під час нападу проколюють очі крабів. Але пошкоджене око трилобіта, недавно знайденого в Чехії, не має ніяких доказів того, що він був проколотим.

Отже, на нього могла напасти інша істота, і дослідження в тому ж регіоні виявили скамʼянілості трилобітів поруч із великими морськими скорпіонами, у яких є клешні, здатні дряпати панцир і ампутувати очі.

Вчені вважають, що "велике членистоноге", таке як морський скорпіон, є найбільш імовірним винуватцем ушкоджень трилобіта. Можливо, хижак був навіть птеріготіоїдом — члени цього надсімейства евріптерід могли виростати понад два метри в довжину.

Скамʼянілості трилобітів містять одні з найстаріших свідчень наявності очей у тварин на планеті, і знайти той, який був відновлений, — велика рідкість, кажуть вчені.