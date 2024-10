Пара занялась любовью в палатке посреди пляжа, но не учла один нюанс (видео)

Нарушителям общественного порядка грозит штраф в размере 1100 долларов и шесть месяцев тюремного заключения. Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное в Instagram.

Влюбленных отдыхающих застали за развлечениями для взрослых на одном из самых известных пляжей Австралии — Байрон-Бей, что в Новом Южном Уэльсе. Пара закрылась в своей палатке, однако прохожие заметили силуэт женщины в характерной позе.

Видео с озорными отдыхающими впервые появилось в Instagram. Неизвестный автор записи наложил на фоне песню Барри Уайта "I'm going to love you just a little more" ("Я буду любить тебя еще немного").

Пользователи сети начали активно обсуждать увиденное и насмехаться над любовниками, попавшими в неловкую ситуацию.

"Чувак, если в палатке рок-н-ролл, то не надо стучать";

"Ох уж эти долбаные китайские палатки";

"Она явно просто выравнивает чакры своего парня";

"Это не запрещено законом!";

"Отстаньте от людей, которые живут свою лучшую жизнь".

К слову, Совет графства Байрон запрещает людям заниматься сексом в публичных местах. Кроме этого, в этом году в августе в том районе закрыли нудистский пляж. Нарушителям общественного порядка грозит штраф в размере 1100 долларов и шесть месяцев тюремного заключения.

