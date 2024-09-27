"Просто массировала ему ногу": парочку сняли с самолета из-за аморального поведения (фото)

Влюбленных приговорили к общественным работам, а также обязали их выплатить компенсацию каждому из трех свидетелей.

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Молодую пару, которая отличилась непристойным поведением на глазах у пассажиров самолета, признали виновной в нарушении общественного порядка. Об этом сообщает британский таблоид The Sun.

22-летнего Брэдли Смита и 20-летнюю Антонию Салливан из Рондда-Синон-Таф (Великобритания), которые летели домой рейсом авиакомпании easyJet из Тенерифе (Испания), на борту лайнера задержала полиция.

По словам очевидцев, Смит просил подругу удовлетворить его, после чего та склонилась на колени любимого и прикрылась пальто. Заметив "энергичные движения", возмущенные попутчики пожаловались бортпроводникам, которые приняли меры.

Салливан пыталась оправдаться, что она "просто массировала ногу" своего парня, однако ее объяснения не убедили ни стюардесс, ни сотрудников правоохранительных органов.

Молодую пару приговорили к общественным работам Фото: Jon Rowley

В четверг, 26 сентября, в магистратском суде Бристоля (Великобритания) оба признали себя виновными по одному пункту обвинения в нарушении общественной морали путем совершения сексуального акта в общественном месте.

"Вы не обращали внимания на чувства других пассажиров. Сзади сидел ребенок, который мог видеть, что происходит. За кого вы себя принимаете? Кто дал вам право так вести себя на глазах у людей, которые летели этим рейсом?" — спросила на слушании судья Линн Мэтьюз.

Смита приговорили к 300 часам общественных работ, а Салливан — к 270 часам. Их также обязали выплатить компенсацию в размере 100 фунтов стерлингов каждому из трех свидетелей.

Брэдли Смит и его девушка признали себя виновными Фото: Jon Rowley

Напомним, ранее Фокус писал, что пассажирка авиакомпании Southwest Airlines озадачила своих попутчиков, когда залезла на верхнюю багажную полку в самолете, чтобы отдохнуть и выспаться. Соответствующее видео впервые было опубликовано в социальной сети TikTok, собрав несколько миллионов просмотров.

К тому же полностью заполненный пассажирами самолет easyJet, который должен был совершать рейс из Лиссабона в Манчестер, неожиданно задержали. Пилот объяснил с помощью интеркома, что решил отложить взлет, чтобы заказать еду для своего экипажа.