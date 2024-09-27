"Просто масажувала йому ногу": парочку зняли з літака через аморальну поведінку (фото)

Закоханих засудили до громадських робіт, а також зобов'язали їх виплатити компенсацію кожному з трьох свідків.

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Молоду пару, яка відзначилась непристойною поведінкою на очах у пасажирів літака, визнали винною у порушенні громадського порядку. Про це повідомляє британський таблоїд The Sun.

22-річного Бредлі Сміта та 20-річну Антонію Салліван з Рондда-Синон-Таф (Велика Британія), які летіли додому рейсом авіакомпанії easyJet з Тенерифе (Іспанія), на борту лайнера затримала поліція.

За словами очевидців, Сміт просив подругу задовольнити його, після чого та схились на коліна коханого й прикрилась пальтами. Помітивши "енергійні рухи", обурені попутники поскаржились бортпровідникам, які вжили заходів.

Салліван намагалася виправдатися, що вона "просто масажувала ногу" свого хлопця, однак її пояснення не переконали ані стюардес, ані працівників правоохоронних органів.

Молоду пару засудили до громадських робіт Фото: Jon Rowley

У четвер, 26 вересня, в магістратському суді Бристоля (Велика Британія) обидва визнали себе винними за одним пунктом звинувачення в порушенні громадської моралі шляхом вчинення сексуального акту в громадському місці.

"Ви не зважали на почуття інших пасажирів. Позаду сиділа дитина, яка могла бачити, що відбувається. За кого ви себе маєте? Хто дав вам право так поводитися на очах у людей, які летіли цим рейсом?" — запитала на слуханні суддя Лінн Метьюз.

Сміта засудили до 300 годин громадських робіт, а Салліван — до 270 годин. Їх також зобов'язали виплатити компенсацію в розмірі 100 фунтів стерлінгів кожному з трьох свідків.

Бредлі Сміт та його дівчина визнали себе винними Фото: Jon Rowley

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що пасажирка авіакомпанії Southwest Airlines спантеличила своїх попутників, коли залізла на верхню багажну поличку в літаку, щоб відпочити й виспатися. Відповідне відео вперше було опубліковано в соціальній мережі TikTok, зібравши кілька мільйонів переглядів.

До того ж повністю заповнений пасажирами літак easyJet, який мав здійснювати рейс із Лісабона до Манчестера, несподівано затримали. Пілот пояснив за допомогою інтеркому, що вирішив відкласти зліт, аби замовити їжу для свого екіпажу.