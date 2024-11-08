"Это разминка": девушка за день переспала с сотней мужчин и планирует еще с тысячей

По словам Лили, сначала она тратила около 5 минут на мужчину, но начала выбиваться из графика и сократила это время до двух минут. Специальные люди в комнате ожидания следили за тем, чтобы мужчины в очереди имели все необходимое.

Лили Филипс из Великобритании переспала со 101 мужчиной меньше чем за сутки и назвала это "разминкой" перед большей целью — тысячей мужчин за день. Об этом пишет The Sun.

Лили рассказала, что получила 500 заявок от мужчин, которые хотели бы принять участие в ее челлендже, который она назвала "101 вызов". Сам челлендж она объявляла через социальные сети.

Впоследствии девушка сократила круг претендентов до 200 человек, чтобы иметь запасной вариант на каждого на случай, если кто-то откажется от участия.

Первый секс с мужем Лили начала в 9:00 утра и "работала" практически непрерывно, закончив в 23:00.

Лили Филипс Фото: Соцсети

Она объяснила, что записывала по 15 человек в час и планировала пятиминутные сеансы один на один. Однако вскоре она начала выбиваться из графика, и время "свиданий" пришлось сократить до двух минут.

Кроме того, ей пришлось приглашать по несколько мужчин за раз, чтобы успеть вовремя.

"Я думаю, что это была одна из тех вещей, с которой я действительно боролась, говоря людям "нет", говоря: "Мне очень жаль, но ваше время вышло, я должна перейти к следующему парню", — объяснила Филипс.

Девушка подчеркнула, что наняла охранника, который стоял на входе и проверял удостоверения. Кроме того, четверо сотрудников следили за тем, чтобы мужчины в комнате ожидания имели все необходимое.

По словам Лили, в течение 14-часового рабочего дня она выходила из спальни только один раз, чтобы быстро принять душ.

"У меня даже не болело внизу, конечно, немного болело, но я могла стоять. Я чувствую, что я была создана для этого", — подчеркнула Филипс.

Лили, которая работает порномоделью, заявила, что это была "только разминка". В феврале 2025 года девушка планирует переспать с тысячей мужчин за 24 часа.

Лили Филипс Фото: Соцсети

Напомним, мужчине отказали в статусе беженца в Британии, потому что он "ненастоящий гей".