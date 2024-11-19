Редкий кадр: старшую дочь Анджелины Джоли заметили с подругой (фото)

Шайло и Кеони увлекаются танцами, что сблизило их. Какие между ними отношения – дружба или роман – таблоиды пока не раскрывают.

18-летняя Шайло, старшая родная дочь оскароносных голливудских звезд Брэда Питта и Анджелины Джоли, которая недавно официально отказалась от фамилии отца, была замечена со своей девушкой, танцовщицей Кеони Роуз, когда они обедали вместе у машины, пишет Hello.

Поскольку рядом не было ни столиков, ни стульев, девушки решили пообедать, не отходя от авто. Шайло прислонилась к машине и ела сэндвич, затем сев на бордюр, а Кеони устроилась на крыше. Пара оживленно болтала и была в прекрасном расположении духа, много смеясь.

В какой-то момент Роуз наклонилась вперед, чтобы аккуратно убрать прядь волос с лица Шайло.

Обе девушки увлекаются танцами, и это сблизило их. Учитель Шайло, Колани Маркс, ранее признался, что Шайло не обладала выдающимися способностями, когда впервые пришла на его занятия, но со временем стала одной из лучших.

"Я увидел что-то подлинное. Она продолжала возвращаться и, да, все еще впадала в раж! Пока мы не начали заниматься с ней индивидуально! Я провел с ней больше всего времени из всех, кого я тренирую в Лос-Анджелесе! Что-то в ней не уходит! Я горжусь, и нет, мы не закончили!" – отметил Маркс.

Шайло увлекается танцами и демонстрирует успехи

Несмотря на наличие звездных родителей, Шайло старается держаться подальше от публичности.

Тем временем ее мать Анджелина появилась на красной дорожке на церемонии вручения премии Governors Awards в Лос-Анджелесе с самым младшим сыном, 16-летним Ноксом. Юноша впервые сопровождал ее без других братьев и сестер.

Всего у Джоли и Питта шестеро детей, из которых трое приемных: 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло и 16-летние Нокс и Вивьен.

Ранее Фокус писал, после чего дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии. Актера очень расстроило такое решение дочери.