Стало известно, после чего дочь Брэда Питта отказалась от его фамилии

Шайло официально оставила только фамилию матери. После 18-го дня рождения она подала соответствующие документы.

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Биологическая дочь Анджелины Джоли Шайло отказалась от фамилии звездного папы Брэда Питта из-за "болезненных событий" в своей жизни. Об этом пишет Page Six.

Адвокат 18-летней Шайло Питер Левин отрицал, что юная знаменитость опубликовала газетное объявление о смене фамилии.

"Шайло Джоли не издавала "рекламу", которая бы анонсировала любое изменение имени или любое неточное сообщение в прессе", — отметил Левин.

"Как адвокат Шайло, я обязан опубликовать юридическое уведомление, поскольку закон Калифорнии требует от всех, кто хочет изменить свое имя. Это официальное сообщение было опубликовано в Los Angeles Times, как и требуется", — добавил он.

Шайло Джоли Фото: Getty Images

Адвокат отметил, что СМИ "должны быть более осторожными в своих освещениях, особенно когда освещают молодого человека, который принял независимое и важное решение после мучительных событий и просто следует судебному процессу".

Девушка, после того как ей исполнилось 18 лет, хочет изменить свое имя с Шайло Нувель Джоли-Питт на Шайло Нувель Джоли.

Анджелина Джоли с дочерьми Фото: Getty Images

Кроме Шайло, Анджелина Джоли родила дочь Вивьен и ее близнеца Нокса. Также актриса усыновила сыновей Мэддокса и Пакса и дочь Захару. После скандального разрыва с Питтом в 2016 году они много лет спорили и продолжают решать судьбу опеки над наследниками и совместных бизнесов.

Напомним, что начал регулярно делать Брэд Питт после начала отношений с Инес де Рамон.

Также Фокус писал о главной причине ссор Брэда Питта и Анджелины Джоли.