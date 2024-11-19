Рідкісний кадр: старшу доньку Анджеліни Джолі помітили з подругою (фото)

Шайло і Кеоні захоплюються танцями, що зблизило їх. Які між ними стосунки — дружба чи роман — таблоїди поки не розкривають.

18-річну Шайло, старшу рідну доньку оскароносних голлівудських зірок Бреда Пітта й Анджеліни Джолі, яка нещодавно офіційно відмовилася від прізвища батька, було помічено зі своєю дівчиною, танцівницею Кеоні Роуз, коли вони обідали разом біля машини, пише Hello.

Оскільки поруч не було ні столиків, ні стільців, дівчата вирішили пообідати, не відходячи від авто. Шайло притулилася до машини і їла сендвіч, потім сівши на бордюр, а Кеоні влаштувалася на даху. Пара жваво балакала і була в прекрасному настрої, багато сміючись.

У якийсь момент Роуз нахилилася вперед, щоб акуратно прибрати пасмо волосся з обличчя Шайло.

Обидві дівчини захоплюються танцями, і це зблизило їх. Учитель Шайло, Колані Маркс, раніше зізнався, що Шайло не мала видатних здібностей, коли вперше прийшла на його заняття, але згодом стала однією з найкращих.

"Я побачив щось справжнє. Вона продовжувала повертатися і, так, все ще впадала в раж! Поки ми не почали займатися з нею індивідуально! Я провів з нею найбільше часу з усіх, кого я треную в Лос-Анджелесі! Щось у ній не йде! Я пишаюся, і ні, ми не закінчили!" — зазначив Маркс.

Шайло захоплюється танцями і демонструє успіхи

Незважаючи на наявність зіркових батьків, Шайло намагається триматися подалі від публічності.

Тим часом її мати Анджеліна з'явилася на червоній доріжці на церемонії вручення премії Governors Awards у Лос-Анджелесі з наймолодшим сином, 16-річним Ноксом. Юнак уперше супроводжував її без інших братів і сестер.

Загалом у Джолі та Пітта шестеро дітей, з яких троє названих: 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло і 16-річні Нокс і Вів'єн.

Раніше Фокус писав, після чого дочка Бреда Пітта відмовилася від його прізвища. Актора дуже засмутило таке рішення дочки.