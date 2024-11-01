Чем больше, тем лучше: врачи рассказали, как можно снизить риск развития рака простаты

Рак простаты поражает каждого восьмого мужчину на протяжении жизни и его случаи могут удвоиться уже к 2040 году. К счастью, врачи заявляют, что существует доступный метод, который может помочь снизить шансы развития болезни.

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Недавний отчет научной комиссии The Lancet показал, что частая эякуляция, примерно 21 раз в месяц, может значительно снизить риск развития рака простаты, а количество его случаев может возрасти к 2040 году. Наблюдавшие за показаниями 32 000 мужчин в течение 18 лет, ученые из Гарвардской медицинской школы и больницы Бригама и Женщин также отметили, что у мужчин, соблюдавших такую частоту эякуляций, вероятность развития рака простаты была на 20% ниже по сравнению с теми, кто имел менее восьми ежемесячных эякуляций, пишет Metro.

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Полученные учеными данные, хотя и говорят об удвоении случаев рака простаты в ближайшем будущем, также свидетельствуют о том, что регулярная эякуляция может способствовать выведению потенциально вредных веществ из простаты, что может помогать снижению риска развития рака, хотя точный механизм этого процесса остается неясным для них.

Исследование, опубликованное в журнале European Urology в 2016 году, вызвало новые дискуссии о здоровье и благополучии, особенно в связи с наступлением ежегодного ноября No Nut November, который пропагандирует месяц воздержания. Однако медицинские эксперты считают, что эта практика не приносит никакой конкретной пользы мужскому здоровью.

Доктор Энн Калварези, председатель комитета по здоровью предстательной железы фонда Urology Care Foundation, поддерживает идею о том, что регулярная эякуляция может быть полезна, поскольку помогает "вымывать вредные химические вещества, которые накапливаются в сперме". Мужчины, ведущие более здоровый образ жизни, могут придерживаться таких привычек, что еще больше снижает риск развития рака простаты, считает она.

Сексолог доктор Джиджи Энгл предлагает различные подходы для улучшения самочувствия тех, кто хочет вести более регулярную половую жизнь. Среди них — эксперименты со стимуляцией простаты, которая, как она отмечает, может привести к "оргазму всего тела", отличному от стимуляции полового органа. Энгл также рекомендует различные методы ухода за собой, такие как использование смазки и мастурбационных втулок, для повышения комфорта и удовольствия, подчеркивая, что качественный, индивидуальный распорядок дня так же важен для общего здоровья.

Американское онкологическое общество отмечает, что рак простаты остается серьезной проблемой для здоровья, поражая примерно каждого восьмого мужчину. Учитывая эту статистику и прогнозы о том, что в ближайшие два десятилетия число случаев рака простаты может удвоиться во всем мире, информированность о здоровье простаты становится все более важной, настаивают врачи.

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