Секрет старейшей в мире мумии раскрыт: где ее нашли и как она переписала всю историю Америки

Более 10000 лет назад в пещере на территории современной Невады был похоронен доисторический человек, который впоследствии стал ключевой фигурой в юридических и научных дебатах. Это место, позже названное Пещерой Духа, содержало мумифицированные останки, которые противоречили представлениям о происхождении коренных американских племен и изменили историю Америки.

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Об этом пишет IFLScience.

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Впервые обнаруженная археологами в 1940 году, так называемая "Мумия из Пещеры Духов" была выставлена на ярмарке штата Невада, а затем передана в Государственный музей штата Невада. Сначала эксперты считали, что возраст тела не превышает 2000 лет.

Но в 1997 году радиоуглеродный анализ показал, что на самом деле ей 10700 лет, что сделало ее самой старой из когда-либо найденных мумий.

Это открытие побудило племя пайютов-шошонов Фаллона потребовать возвращения останков, ссылаясь на Закон о защите и репатриации коренных американских могил. Они идентифицировали этого человека как своего предка, называя его "Рассказчиком".

В то время чиновники отрицали это утверждение, ссылаясь на существующие теории о том, что ранние коренные американцы генетически не связаны с современными племенами.

Вопрос оставался нерешенным годами, пока генетическое исследование 2018 года не показало прямую родословную между мумией из Пещеры Духов и современными коренными американцами. Анализ связал его не только с племенем пайютов-шошошонов Фаллон, но и с первыми людьми, которые прибыли в Америку.

Эти находки существенно изменили научные взгляды, доказав, что коренное население населяло регион непрерывно в течение почти 11000 лет. В результате мумия была репатриирована и начато новое археологическое исследование, чтобы изучить, как древние сообщества в бассейне Лахонтан приспособились к меняющимся условиям окружающей среды.

Это последнее исследование было сосредоточено на сотнях древних наконечников стрел, изучая, как культурные группы, такие как народ лавлок, реагировали на климатические события. Одним из примеров является поздний голоценовый засушливый период, тысячелетняя засуха, которая заставила людей временно переселиться на более высокие места.

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Ранее считалось, что лавлоки исчезли около 1250 г. н. э., а на их место пришли другие племена. Однако новые находки свидетельствуют о том, что эти две группы фактически слились.

Эти данные подкрепляют пересмотренное представление о глубоких исторических корнях пайютов-шошонов Фаллона в регионе, подтверждая их давнюю претензию на связь с человеком, которого они называют Рассказчиком.

Ранее Фокус писал об обнаруженном в Объединенных Арабских Эмиратах кладбище железного века. Ученые нашли около 100 захоронений и многочисленные артефакты.

Также мы рассказывали об исследовании древнего артефакта из Швеции. Ученые считают, что 7500-летний рог оленя когда-то использовали как боевой топор.