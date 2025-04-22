Секрет найстарішої у світі мумії розкрито: де її знайшли і як вона переписала всю історію Америки

Понад 10000 років тому в печері на території сучасної Невади була похована доісторична людина, яка згодом стала ключовою фігурою в юридичних і наукових дебатах. Це місце, пізніше назване Печерою Духа, містило муміфіковані рештки, які суперечили уявленням про походження корінних американських племен і змінили історію Америки.

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Про це пише IFLScience.

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Вперше виявлена археологами у 1940 році, так звана "Мумія з Печери Духів" була виставлена на ярмарку штату Невада, а потім передана до Державного музею штату Невада. Спочатку експерти вважали, що вік тіла не перевищує 2000 років.

Але в 1997 році радіовуглецевий аналіз показав, що насправді їй 10700 років, що зробило її найстарішою з коли-небудь знайдених мумій.

Це відкриття спонукало плем'я пайютів-шошошонів Фаллона вимагати повернення останків, посилаючись на Закон про захист і репатріацію корінних американських могил. Вони ідентифікували цю людину як свого предка, називаючи його "Оповідачем".

У той час урядовці заперечували це твердження, посилаючись на існуючі теорії про те, що ранні корінні американці генетично не пов'язані з сучасними племенами.

Питання залишалося невирішеним роками, аж поки генетичне дослідження 2018 року не показало прямий родовід між мумією з Печери Духів та сучасними корінними американцями. Аналіз пов'язав його не лише з плем'ям пайютів-шошошонів Фаллон, але й з першими людьми, які прибули до Америки.

Ці знахідки суттєво змінили наукові погляди, довівши, що корінне населення населяло регіон безперервно протягом майже 11000 років. В результаті мумію було репатрійовано і розпочато нове археологічне дослідження, щоб вивчити, як стародавні спільноти в басейні Лахонтан пристосувалися до мінливих умов навколишнього середовища.

Це останнє дослідження було зосереджене на сотнях стародавніх наконечників стріл, вивчаючи, як культурні групи, такі як народ лавлок, реагували на кліматичні події. Одним із прикладів є пізній голоценовий посушливий період, тисячолітня посуха, яка змусила людей тимчасово переселитися на більш високі місця.

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Раніше вважалося, що лавлоки зникли близько 1250 р. н. е., а на їхнє місце прийшли інші племена. Однак нові знахідки свідчать про те, що ці дві групи фактично злилися.

Ці дані підкріплюють переглянуте уявлення про глибоке історичне коріння пайютів-шошонів Фаллона в регіоні, підтверджуючи їхню давню претензію на зв'язок з людиною, яку вони називають Оповідачем.

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