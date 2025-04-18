Розкішно прикрашений: вчені дослідили древній ріг та дізналися неочікувані подробиці (фото)

Археологи зі Швеції проаналізували 7500-літній ріг, який колись використовувався як бойова сокира, а згодом, можливо, перетворився на рибальський гарпун у кам'яному віці. Артефакт, знайдений біля річки, що витікає з озера Вяттерн до Балтійського моря, донедавна залишався невивченим сучасними методами.

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Про це пише Live Science.

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Ріг виявили на території Страндвегену у центральній Швеції, великому поселенні епохи мезоліту, відомому завдяки рідкісному збереженню органічних матеріалів. Дослідники Ларс Ларссон з Лундського університету та Фредрік Молін з Національного історичного музею Швеції очолили нове дослідження, яке включало вивчення предмета під цифровим мікроскопом.

Аналіз показав, що ріг благородного оленя, ймовірно, слугував зброєю в бою, а згодом був перероблений на гарпун Фото: Lars Larsson

Аналіз показав, що ріг благородного оленя, ймовірно, слугував зброєю в бою, а згодом був перероблений на гарпун.

"У Данії є кілька прикладів сокир з рогу з серйозними пошкодженнями після інтенсивного використання", — пояснив Ларссон.

Ріг знайшли серед групи інших артефактів, включаючи кістяну голку, рибальські гачки та фрагменти людського черепа, що дозволяє припустити, що знахідка мала церемоніальне або символічне значення.

Учені вважають, що різьблення на артефакті були зроблені кількома людьми, що свідчить про його тривале використання Фото: Peter Zetterlund/National Historical Museums

Щоб створити інструмент, давні майстри зачищали його поверхню і вирізали кремінними інструментами візерунки, які замазували дьогтем, щоб виділити. Учені вважають, що різьблення на артефакті були зроблені кількома людьми, що свідчить про його тривале використання.

Незвичайний хімічний склад ґрунту на місці знахідки, а також перезволоженість сприяли збереженню рогу — рідкісне явище для типово кислого ґрунту Швеції. Повторне використання прикрашеного рогу демонструє не лише практичну стійкість, але й зміну культурного значення з плином часу.

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Ця знахідка демонструє, як спільноти кам'яного віку адаптувалися до обмежених ресурсів, ремонтуючи та перепрофілюючи об'єкти замість того, щоб їх викидати. Поховання рогу разом з людськими рештками свідчить про те, що він міг розглядатися як щось більше, ніж просто інструмент, можливо, символізуючи спадщину або ритуальне значення.

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