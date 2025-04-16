Таємниця Покинутого замку: вчені нарешті розгадали секрет стародавньої фортеці (фото)

Біля берегів притоки Дунаю в Австрії дослідники розгадали давню таємницю комплексу стародавніх кам'яних стін, відомих у народі як "Покинутий замок". Руїни, розташовані поблизу міста Штопфенройт, колись вважалися залишками середньовічної споруди або оборонного пункту часів Першої турецької війни.

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Про це пише Heritage Daily.

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Археологи з Австрійської академії наук (ÖAW) пов'язали це місце з римським періодом, зокрема, з військовою спорудою, побудованою для контролю над критично важливою річковою переправою. Розташований приблизно за чотири кілометри від Карнунтума — великої римської військової бази та адміністративного центру — цей форт відігравав життєво важливу роль в обороні римських кордонів.

Фортеці-плацдарми, подібні до цієї, слугували багатьом цілям, діючи як форпости для військових кампаній, так і як опорні пункти, що охороняли стратегічні шляхи через річки Фото: H. Wraunek, Land NÖ

За словами Крістіана Гугля з Австрійського археологічного інституту (ÖAI), споруда, ймовірно, датується періодом Маркоманських війн між 166 і 180 роками н. е. Команда дослідників виділила два основні етапи будівництва: перший — за часів правління імператора Марка Аврелія, а другий — близько 260 року, коли імператор Галлієн намагався посилити безпеку кордонів.

Фортеці-плацдарми, подібні до цієї, слугували багатьом цілям, діючи як форпости для військових кампаній, так і як опорні пункти, що охороняли стратегічні шляхи через річки. Артефакти, знайдені під час розкопок, включають кераміку, будівельні матеріали, штамповану цеглу та дрібні бронзові вироби. Деякі цеглини мають маркування Легіону XIV та Легіону XV, які дислокувалися в цьому регіоні в різні періоди.

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Знахідка змінює попередні припущення про римську присутність на північному березі Дунаю. Протягом багатьох років історики не були впевнені, що Рим коли-небудь створював постійну інфраструктуру в цій частині кордону. Наявність додаткових кам'яних укріплень в регіоні, деякі з яких, ймовірно, були зайняті значними силами, змушує переоцінити те, як був організований укріплений кордон Риму.

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