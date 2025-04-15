Такого ще не бачили: вчені знайшли розкішно прикрашену віллу часів імператора Траяна (фото)

На південному сході Іспанії археологи виявили тисячі фрагментів декоративних римських настінних розписів. Відкриття відбулося у муніципалітеті Ла-Віла-Джойоза, на узбережжі Середземного моря, де дослідники вивчають розкішну римську віллу, яка датується початком II століття н. е.

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Про це пише Heritage Daily.

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Це місце, відоме як вілла Барберес Суд, розташоване поблизу старого римського шляху, який колись з'єднував місто Алоніс з регіоном Марина Байша. Хоча точне місцезнаходження Алоніса залишається невизначеним, експерти припускають, що він може лежати під історичним ядром міста, включаючи площу Генералітат і вулицю Колон.

Розкопки, проведені компанією Alebus Historical Heritage Company та Муніципальною археологічною службою, виявили фундамент вілли, що датується періодом правління імператора Траяна (98-117 рр. н. е.).

Однією з визначних знахідок є понад 4000 фрагментів настінного живопису, виявлених у зруйнованих кімнатах, які колись використовувалися для розваг. Як зазначили дослідники, вдалося частково відтворити оригінальні зображення. На одному панно вчені вже зібрали 22 фрагменти з 866, які зображають рослинні гірлянди з птахами.

Фахівці з консервації каталогізували кожен предмет за допомогою фотограмметрії, щоб допомогти відновити оригінальний витвір мистецтва

Планування вілли включало внутрішній двір, приміщення для прислуги та просторий сад, оточений колонами та залами для прийомів. Стіни приймалень були побудовані зі спресованої глини, що, ймовірно, сприяло внутрішньому обвалу, який зберіг багато фрагментів.

Фахівці з консервації каталогізували кожен предмет за допомогою фотограмметрії, щоб допомогти відновити оригінальний витвір мистецтва. Серед визначних знахідок — вигнуті ліпні елементи, які колись прикрашали колони саду.

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Це відкриття дає цінне уявлення про те, як проєктувалися і декорувалися римські вілли вищого класу, демонструючи важливість мистецтва і соціального простору в повсякденному житті. Воно також розкриває роль Ла-Віла-Джойоза в ширшій римській мережі, яка колись охоплювала цей регіон, поглиблюючи наше розуміння його історичного та культурного розвитку.

Раніше Фокус писав про раптове відкриття, яке спантеличило вчених. У Ріо-де-Жанейро дослідники випадково виявили древні наскельні малюнки, яким не менше 3000 років.

Також ми розповідали про нове дослідження, яке суперечить попереднім уявленням про заселення Мальти древніми землеробами. Відкриття вказують на те, острів відвідували стародавні мисливці-збирачі ще за 1000 років до перших фермерів.