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Технології та наука

Секрети римського Тріру: вчені розпочали дослідження, яке триватиме роками (фото)

Німеччина, Трір, цегла, історія, будівництво, дослідження, проєкт, клейма, античність, музей, римляни, Римська імперія
Фото: Markus Helfert, Goethe University Frankfurt am Main | Дослідники вивчатимуть те, як стародавня будівельна кераміка, зокрема цегла, вироблялася і розповсюджувалася в Трірі

Учені розпочали масштабне дослідження, спрямоване на вивчення ролі будівельних матеріалів у розвитку одного з найпівнічніших міст Римської імперії. За підтримки Німецького дослідницького фонду, дослідники впродовж наступних двох років вивчатимуть, як стародавня будівельна кераміка, зокрема цегла, вироблялася і розповсюджувалася в Трірі.

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Про це пише Arkeonews.

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У період свого розквіту в IV столітті нашої ери Трір слугував ключовим адміністративним центром, де жили римські імператори та залишив по собі такі грандіозні споруди, як Імператорські лазні та Базиліка Костянтина.

Дослідники з Рейнського державного музею Тріра, Франкфуртського університету імені Гете та Центру археології імені Лейбніца (LEIZA) мають на меті вивчити велику колекцію з 4000 штампованих цеглин, що зберігаються у сховищах музею.

Німеччина, Трір, цегла, історія, будівництво, дослідження, проєкт, клейма, античність, музей, римляни, Римська імперія Fullscreen
Команда планує скласти карту розповсюдження цієї цегли, щоб краще зрозуміти архітектурну еволюцію Тріра в римську епоху
Фото: M. Scholz

Доктор Томас Шмідтс з LEIZA зазначив: "Ми припускаємо, що більшість штампованої цегли датується пізньою античністю. Це дозволяє нам провести ретельний аналіз того, як вироблялася і використовувалася будівельна кераміка в цей період". Він наголосив, що ці клейма слугують важливими індикаторами економічної та соціальної організації пізньої античності.

Команда планує скласти карту розповсюдження цієї цегли, щоб краще зрозуміти архітектурну еволюцію Тріра в римську епоху, коли він був відомий як Augusta Treverorum, а пізніше як Treveris. Їхня робота може виявити раніше незадокументовані проєкти громадських робіт.

Крім того, вони проведуть археометричні дослідження, щоб проаналізувати хімічний склад глини, з якої виготовлена цегла, що допоможе відстежити її походження до конкретних місць виробництва. Це перший випадок, коли подібні дослідження будуть проведені на цеглі з Тріра, що відкриває нові перспективи для пошуку джерел сировини та ідентифікації цехів.

Німеччина, Трір, цегла, історія, будівництво, дослідження, проєкт, клейма, античність, музей, римляни, Римська імперія Fullscreen
Дослідники мають на меті вивчити велику колекцію з 4000 штампованих цеглин, що зберігаються у сховищах музею
Фото: Thomas Schmidts, LEIZA

За словами докторки Александри В. Буш, генеральної директорки LEIZA, спільний характер цього проєкту, що спирається як на археологічну, так і на наукову експертизу, дозволить отримати нову інформацію про будівельні практики римської епохи.

"Результати проєкту не лише розширять наші знання про пізньоантичну будівельну кераміку, але й сприятимуть реконструкції розвитку Тріра як зразкового дослідження, що поєднує класичну та археометричну методології", — сказала вона.

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Це дослідження є частиною проєкту "Дослідницький фокус на римській археології та морській античності (FoRuM)" у Рейнланд-Пфальц, ініціативи, що об'єднує регіональні інституції для покращення вивчення стародавніх цивілізацій. Очікується, що отримані результати зроблять значний внесок у розуміння того, як інфраструктура підтримувала зростання міст у римському світі.

Раніше Фокус писав про неочікуваний зв'язок падіння Римської імперії та стародавньої кліматичної кризи. Вчені вважають, що пізньоантичний малий льодовиковий період посилив нестабільність, коли Римська імперія вже боролася з внутрішніми проблемами.

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