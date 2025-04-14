Секрети римського Тріру: вчені розпочали дослідження, яке триватиме роками (фото)

Учені розпочали масштабне дослідження, спрямоване на вивчення ролі будівельних матеріалів у розвитку одного з найпівнічніших міст Римської імперії. За підтримки Німецького дослідницького фонду, дослідники впродовж наступних двох років вивчатимуть, як стародавня будівельна кераміка, зокрема цегла, вироблялася і розповсюджувалася в Трірі.

Related video

Про це пише Arkeonews.

У Фокус.Технології з'явився свій Telegram-канал. Підписуйтеся, щоб не пропускати найсвіжіші та найзахопливіші новини зі світу науки!

У період свого розквіту в IV столітті нашої ери Трір слугував ключовим адміністративним центром, де жили римські імператори та залишив по собі такі грандіозні споруди, як Імператорські лазні та Базиліка Костянтина.

Дослідники з Рейнського державного музею Тріра, Франкфуртського університету імені Гете та Центру археології імені Лейбніца (LEIZA) мають на меті вивчити велику колекцію з 4000 штампованих цеглин, що зберігаються у сховищах музею.

Команда планує скласти карту розповсюдження цієї цегли, щоб краще зрозуміти архітектурну еволюцію Тріра в римську епоху Фото: M. Scholz

Доктор Томас Шмідтс з LEIZA зазначив: "Ми припускаємо, що більшість штампованої цегли датується пізньою античністю. Це дозволяє нам провести ретельний аналіз того, як вироблялася і використовувалася будівельна кераміка в цей період". Він наголосив, що ці клейма слугують важливими індикаторами економічної та соціальної організації пізньої античності.

Команда планує скласти карту розповсюдження цієї цегли, щоб краще зрозуміти архітектурну еволюцію Тріра в римську епоху, коли він був відомий як Augusta Treverorum, а пізніше як Treveris. Їхня робота може виявити раніше незадокументовані проєкти громадських робіт.

Крім того, вони проведуть археометричні дослідження, щоб проаналізувати хімічний склад глини, з якої виготовлена цегла, що допоможе відстежити її походження до конкретних місць виробництва. Це перший випадок, коли подібні дослідження будуть проведені на цеглі з Тріра, що відкриває нові перспективи для пошуку джерел сировини та ідентифікації цехів.

Дослідники мають на меті вивчити велику колекцію з 4000 штампованих цеглин, що зберігаються у сховищах музею Фото: Thomas Schmidts, LEIZA

За словами докторки Александри В. Буш, генеральної директорки LEIZA, спільний характер цього проєкту, що спирається як на археологічну, так і на наукову експертизу, дозволить отримати нову інформацію про будівельні практики римської епохи.

"Результати проєкту не лише розширять наші знання про пізньоантичну будівельну кераміку, але й сприятимуть реконструкції розвитку Тріра як зразкового дослідження, що поєднує класичну та археометричну методології", — сказала вона.

Важливо

Після землетрусу у М'янмі виявили древні пам'ятки: чим вони були (фото)

Це дослідження є частиною проєкту "Дослідницький фокус на римській археології та морській античності (FoRuM)" у Рейнланд-Пфальц, ініціативи, що об'єднує регіональні інституції для покращення вивчення стародавніх цивілізацій. Очікується, що отримані результати зроблять значний внесок у розуміння того, як інфраструктура підтримувала зростання міст у римському світі.

Раніше Фокус писав про неочікуваний зв'язок падіння Римської імперії та стародавньої кліматичної кризи. Вчені вважають, що пізньоантичний малий льодовиковий період посилив нестабільність, коли Римська імперія вже боролася з внутрішніми проблемами.

Також ми розповідали про нещодавнє відкриття у Македонії. Вчені вважають, що знайшли втрачену столицю стародавнього королівства Лінкестіс.