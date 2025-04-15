Такого еще не видели: ученые нашли роскошно украшенную виллу времен императора Траяна (фото)

На юго-востоке Испании археологи обнаружили тысячи фрагментов декоративных римских настенных росписей. Открытие произошло в муниципалитете Ла-Вила-Джойоза, на побережье Средиземного моря, где исследователи изучают роскошную римскую виллу, которая датируется началом II века н. э.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Это место, известное как вилла Барберес Суд, расположено вблизи старого римского пути, который когда-то соединял город Алонис с регионом Марина Байша. Хотя точное местонахождение Алониса остается неопределенным, эксперты предполагают, что он может лежать под историческим ядром города, включая площадь Генералитат и улицу Колон.

Раскопки, проведенные компанией Alebus Historical Heritage Company и Муниципальной археологической службой, обнаружили фундамент виллы, датируемый периодом правления императора Траяна (98-117 гг. н. э.).

Одной из выдающихся находок является более 4000 фрагментов настенной живописи, обнаруженных в разрушенных комнатах, которые когда-то использовались для развлечений. Как отметили исследователи, удалось частично воссоздать оригинальные изображения. На одном панно ученые уже собрали 22 фрагмента из 866, которые изображают растительные гирлянды с птицами.

Специалисты по консервации каталогизировали каждый предмет с помощью фотограмметрии, чтобы помочь восстановить оригинальное произведение искусства

Планировка виллы включала внутренний двор, помещения для прислуги и просторный сад, окруженный колоннами и залами для приемов. Стены приемных были построены из спрессованной глины, что, вероятно, способствовало внутреннему обвалу, который сохранил много фрагментов.

Специалисты по консервации каталогизировали каждый предмет с помощью фотограмметрии, чтобы помочь восстановить оригинальное произведение искусства. Среди выдающихся находок — изогнутые лепные элементы, которые когда-то украшали колонны сада.

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Это открытие дает ценное представление о том, как проектировались и декорировались римские виллы высшего класса, демонстрируя важность искусства и социального пространства в повседневной жизни. Оно также раскрывает роль Ла-Вила-Джойоза в более широкой римской сети, которая когда-то охватывала этот регион, углубляя наше понимание его исторического и культурного развития.

Ранее Фокус писал о внезапном открытии, которое озадачило ученых. В Рио-де-Жанейро исследователи случайно обнаружили древние наскальные рисунки, которым не менее 3000 лет.

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