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Технологии и наука

Роскошно украшенный: ученые исследовали древний рог и узнали неожиданные подробности (фото)

рог артефакт резьба
Фото: Peter Zetterlund/National Historical Museums | Археологи из Швеции проанализировали 7500-летний рог, который когда-то использовался как боевой топор

Археологи из Швеции проанализировали 7500-летний рог, который когда-то использовался как боевой топор, а затем, возможно, превратился в рыболовный гарпун в каменном веке. Артефакт, найденный у реки, вытекающей из озера Вяттерн в Балтийское море, до недавнего времени оставался неизученным современными методами.

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Об этом пишет Live Science.

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Рог обнаружили на территории Страндвегена в центральной Швеции, крупном поселении эпохи мезолита, известном благодаря редкому сохранению органических материалов. Исследователи Ларс Ларссон из Лундского университета и Фредрик Молин из Национального исторического музея Швеции возглавили новое исследование, которое включало изучение предмета под цифровым микроскопом.

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Анализ показал, что рог благородного оленя, вероятно, служил оружием в бою, а впоследствии был переделан в гарпун
Фото: Lars Larsson

Анализ показал, что рог благородного оленя, вероятно, служил оружием в бою, а впоследствии был переделан в гарпун.

"В Дании есть несколько примеров топоров из рога с серьезными повреждениями после интенсивного использования", — пояснил Ларссон.

Рог нашли среди группы других артефактов, включая костяную иглу, рыболовные крючки и фрагменты человеческого черепа, что позволяет предположить, что находка имела церемониальное или символическое значение.

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Ученые считают, что резьба на артефакте была сделана несколькими людьми, что свидетельствует о его длительном использовании
Фото: Peter Zetterlund/National Historical Museums

Чтобы создать инструмент, древние мастера зачищали его поверхность и вырезали кремневыми инструментами узоры, которые замазывали дегтем, чтобы выделить. Ученые считают, что резьба на артефакте была сделана несколькими людьми, что свидетельствует о его длительном использовании.

Необычный химический состав почвы на месте находки, а также переувлажненность способствовали сохранению рога — редкое явление для типично кислой почвы Швеции. Повторное использование украшенного рога демонстрирует не только практическую устойчивость, но и изменение культурного значения с течением времени.

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Эта находка демонстрирует, как сообщества каменного века адаптировались к ограниченным ресурсам, ремонтируя и перепрофилируя объекты вместо того, чтобы их выбрасывать. Захоронение рога вместе с человеческими останками свидетельствует о том, что он мог рассматриваться как нечто большее, чем просто инструмент, возможно, символизируя наследие или ритуальное значение.

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