Вооруженные смертью: во Франции нашли могилы древних воинов с уникальными артефактами (фото)

В центральной Франции археологи раскопали древний некрополь, содержащий более 100 могил железного века. Обнаруженный в муниципалитете Крезье-ле-Неф, могильник площадью 650 квадратных метров дает редкое представление о погребальных практиках IV-III веков до н. э.

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Об этом пишет Heritage Daily.

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Команда под руководством Национального института превентивных археологических исследований (INRAP) обнаружила значительное количество могил, расположенных с севера на юг. Хотя кислая почва уничтожила все человеческие и органические останки, почти в половине могил сохранились погребальные предметы.

Эти находки, датируемые периодом, когда регион обозначал границу племенных земель арвернов, аэдуев и битуригов, включают изящно изготовленные артефакты.

"Работы по стабилизации погребальных объектов позволили обнаружить чрезвычайно качественно изготовленные металлические украшения и оружие, которые имеют мало аналогов в Европе", — заявили в INRAP. Среди находок — браслеты из медного сплава со спиральными и круговыми мотивами, 18 фибул, одна из которых украшена кабошоном и серебряным диском.

Второй меч, из захоронения 990, был проще, но сохранил текстильные остатки, покрытые коррозией, возможно, из одежды покойника Фото: Flore Giraud, INRAP

Два захоронения, обозначенные как Могилы 782 и 990, выделялись благодаря сохранившимся железным мечам. Меч из захоронения 782 был помещен в ножны из медного сплава со стеклянными инкрустациями и декоративными свастиками, а также с рукояткой в форме усиков, увенчанных медными шарами.

Рентгеновский снимок клинка обнаружил детальные инкрустации в виде круга, полумесяца и разделительной линии. Второй меч, из захоронения 990, был проще, но сохранил текстильные остатки, покрытые коррозией, возможно, с одежды покойника.

Эти артефакты не только демонстрируют искусную работу с металлом, но и предоставляют контекст культурного и символического значения таких предметов в обществах Железного века. Стилистические особенности ножен и брошей помогают археологам интерпретировать общественные роли, региональные влияния и межкультурные обмены того времени.

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Несмотря на потерю физических остатков, качество и разнообразие артефактов, сохранившихся в Крезье-ле-Неф, помогают заполнить пробелы доисторической европейской истории и демонстрируют важность археологических исследований для защиты объектов наследия.

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