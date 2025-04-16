Озброєні смертю: у Франції знайшли могили древніх воїнів з унікальними артефактами (фото)

У центральній Франції археологи розкопали древній некрополь, що містить понад 100 могил залізного віку. Виявлений у муніципалітеті Крезьє-ле-Неф, могильник площею 650 квадратних метрів дає рідкісне уявлення про поховальні практики IV-III століть до н. е.

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Про це пише Heritage Daily.

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Команда під керівництвом Національного інституту превентивних археологічних досліджень (INRAP) виявила значну кількість могил, розташованих з півночі на південь. Хоча кислий ґрунт знищив усі людські та органічні рештки, майже в половині могил збереглися поховальні предмети.

Ці знахідки, що датуються періодом, коли регіон позначав кордон племінних земель арвернів, аедуїв та бітурігів, включають витончено виготовлені артефакти.

"Роботи зі стабілізації поховальних об'єктів дозволили виявити надзвичайно якісно виготовлені металеві прикраси та зброю, які мають мало аналогів у Європі", — заявили в INRAP. Серед знахідок — браслети з мідного сплаву зі спіральними та круговими мотивами, 18 фібул, одна з яких прикрашена кабошоном та срібним диском.

Другий меч, з поховання 990, був простішим, але зберіг текстильні залишки, вкриті корозією, можливо, з одягу небіжчика Фото: Flore Giraud, INRAP

Два поховання, позначені як Могили 782 і 990, виділялися завдяки збереженим залізним мечам. Меч з поховання 782 був поміщений у піхви з мідного сплаву зі скляними інкрустаціями та декоративними свастиками, а також з руків'ям у формі вусиків, увінчаних мідними кулями.

Рентгенівський знімок клинка виявив детальні інкрустації у вигляді кола, півмісяця та роздільної лінії. Другий меч, з поховання 990, був простішим, але зберіг текстильні залишки, вкриті корозією, можливо, з одягу небіжчика.

Ці артефакти не лише демонструють майстерну роботу з металом, але й надають контекст культурного та символічного значення таких предметів у суспільствах Залізного віку. Стилістичні особливості піхов і брошок допомагають археологам інтерпретувати суспільні ролі, регіональні впливи та міжкультурні обміни того часу.

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Попри втрату фізичних решток, якість і різноманітність артефактів, збережених у Крезьє-ле-Неф, допомагають заповнити прогалини доісторичної європейської історії та демонструють важливість археологічних досліджень для захисту об'єктів спадщини.

Раніше Фокус писав про нещодавнє відкриття в Іспанії. Археологи розкопали римську віллу, всередині якої знайшли понад 4000 фрагментів живопису.

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