Найстрашніший хижак минулого: які секрети приховує 6000-річна фігурка з бурштину

У 1887 році на півночі Польщі робітники, які копали торф, знайшли маленького вирізьбленого з бурштину ведмедика, який, як вважають, був захисним оберегом мисливця кам'яного віку. Фігурка, ймовірно, мала символічне значення, оскільки ведмеді в той час були найстрашнішими хижаками в регіоні.

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Про це пише Live Science.

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Фігурка ведмедя, названа "Слупціо" у 2013 році польським вихованцем дитячого садка на конкурсі імен, зараз виставлена в Національному музеї в Щецині. Слупціо, завдовжки 10 сантиметрів та заввишки 4 сантиметри, має детальне різьблення ведмежої морди та отвір у тулубі, який, ймовірно, використовувався для протягування ремінця.

Вважається, що ця фігурка датується періодом мезоліту, тобто від 12000 до 5000 років тому. Ця епоха, позначена спільнотами мисливців-збирачів, залишила по собі обмежені археологічні свідчення. Однак, місця вздовж південного узбережжя Балтійського моря стали джерелом артефактів, зокрема кераміки, знарядь праці, зброї та виробів з бурштину.

Бурштин у цьому регіоні походить з морських відкладень і зазвичай збирали вздовж узбережжя. Його унікальні властивості — легкість, схожість на камінь, напівпрозорий блиск при поліровці та приємний аромат при спалюванні — могли надати йому духовного значення.

Експерти вважають, що вирізання тварин з бурштину пов'язане зі стародавніми традиціями, починаючи з верхнього палеоліту, коли люди зображували тварин у печерному мистецтві та портативних скульптурах.

Дослідження 2023 року, в якому порівнювалися фігурки з балтійського бурштину, припустило, що таким різьбленим фігуркам може бути до 50000 років, що додає ваги теоріям про те, що Слупціо належить до тієї більш ранньої епохи, а не до мезоліту.

Після Другої світової війни артефакт вивезли до Німеччини, де він перебував у музеї Штральзунда до його повернення до Польщі у 2009 році. Хоча німецькі дослідники підтвердили, що різьблення є давніми, точна дата створення Слупціо залишається дискусійною.

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Попри невизначеність, артефакт має культурне значення і сьогодні, його часто відтворюють як сувенір і символ регіональної спадщини. Він представляє не лише художню майстерність, але й символічний зв'язок між первісними людьми та тваринами, з якими вони жили поруч.

Раніше Фокус писав про те, як древні мисливці-збирачі потрапили на Мальту. Після нещодавніх досліджень вчені вважають, що це сталося на 1000 років швидше, ніж досі вважали.

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