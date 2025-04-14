У Румунії знайшли дакійський скарб: він вказує на існування невідомого поселення (фото)

На початку 2025 року в румунському повіті Муреш археологи виявили багатовіковий срібний скарб. Знайдені за допомогою металошукачів артефакти вказують на присутність дакійської громади в районі, що додало нову главу до історичної карти регіону.

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Про це пише Arkeonews.

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Скарб знайшли молдовани Діонісіє-Аурел і Захан Себастьян-Адріан і відтоді офіційно визнаний мерією муніципалітету Бреаза-Муреш. Згідно з їхньою заявою, знахідка є першим задокументованим доказом існування дакійського поселення в Бреазі.

Влада вважає, що майбутні археологічні дослідження допоможуть визначити точне місцезнаходження і характер місця — можливо, поселення або укріплення — пов'язаного з цими артефактами.

"Це перше підтвердження дакійської присутності в регіоні", — повідомили в мерії.

Дакія, стародавня держава, що охоплювала більшу частину території сучасної Румунії, був домом для даків, народу, відомого своєю майстерністю в роботі з металами, особливо зі сріблом і золотом Фото: Breaza Mures Municipality City Hall

Дакія, стародавня держава, що охоплювала більшу частину території сучасної Румунії, був домом для даків, народу, відомого своєю майстерністю в роботі з металами, особливо зі сріблом і золотом. У I столітті до нашої ери їхня майстерність і доступ до багатих родовищ мінералів зробили цей регіон стратегічно важливим. У 106 році нашої ери імператор Траян завоював Дакію, зробивши її однією з найцінніших провінцій Римської імперії.

Нещодавно знайдений скарб містить шість різних срібних виробів: круглий браслет з ботанічним орнаментом, три фібули (дві вузлуваті та одна з чотирма вузлами), ланцюжок з підвісками у формі цвяхів та пояс, складений зі з'єднаних овальних пластин.

До поясу також могла належати прямокутна пластина з гравіюванням солярних мотивів. Вагою близько 550 грамів, ці предмети, ймовірно, належали дакійській еліті і могли вдягатися під час важливих подій.

Нещодавно знайдений скарб містить шість різних срібних виробів: круглий браслет з ботанічним орнаментом, три фібули (дві вузлуваті та одна з чотирма вузлами), ланцюжок з підвісками у формі цвяхів та пояс, складений зі з'єднаних овальних пластин Фото: Breaza Mures Municipality City Hall

Експерти припускають, що скарб могли поховати як релігійну жертву або заховати під час кризи. Незалежно від його призначення, наявність скарбу підтверджує, що даки жили в Бреазі — місцевості, де така активність раніше не була задокументована. Предмети зараз знаходяться під опікою Мурешського повітового музею, де вони будуть вивчатися і в кінцевому підсумку будуть виставлені на загальний огляд.

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Ця знахідка розкриває маловідому частину історії Дакії і додає цінний контекст до археологічної спадщини Румунії. Артефакти не лише відображають соціальні та культурні практики могутнього народу, але й нагадують нам, як поховані історії можуть формувати те, що ми знаємо про давні цивілізації.

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