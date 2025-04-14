В Румынии нашли дакийский клад: он указывает на существование неизвестного поселения (фото)

В начале 2025 года в румынском уезде Муреш археологи обнаружили многовековой серебряный клад. Найденные с помощью металлоискателей артефакты указывают на присутствие дакийской общины в районе, что добавило новую главу в историческую карту региона.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Сокровище нашли молдаване Дионисие-Аурел и Захан Себастьян-Адриан и с тех пор официально признан мэрией муниципалитета Бреаза-Муреш. Согласно их заявлению, находка является первым задокументированным доказательством существования дакийского поселения в Бреазе.

Власти считают, что будущие археологические исследования помогут определить точное местонахождение и характер места — возможно, поселения или укрепления — связанного с этими артефактами.

"Это первое подтверждение дакийского присутствия в регионе", — сообщили в мэрии.

Дакия, древнее государство, охватывавшее большую часть территории современной Румынии, было домом для даков, народа, известного своим мастерством в работе с металлами, особенно с серебром и золотом Фото: Breaza Mures Municipality City Hall

Дакия, древнее государство, охватывавшее большую часть территории современной Румынии, было домом для даков, народа, известного своим мастерством в работе с металлами, особенно с серебром и золотом. В I веке до нашей эры их мастерство и доступ к богатым месторождениям минералов сделали этот регион стратегически важным. В 106 году нашей эры император Траян завоевал Дакию, сделав ее одной из самых ценных провинций Римской империи.

Недавно найденный клад содержит шесть различных серебряных изделий: круглый браслет с ботаническим орнаментом, три фибулы (две узловатые и одна с четырьмя узлами), цепочку с подвесками в форме гвоздей и пояс, составленный из соединенных овальных пластин.

К поясу также могла принадлежать прямоугольная пластина с гравировкой солярных мотивов. Весом около 550 граммов, эти предметы, вероятно, принадлежали дакийской элите и могли надеваться во время важных событий.

Недавно найденный клад содержит шесть различных серебряных изделий: круглый браслет с ботаническим орнаментом, три фибулы (две узловатые и одна с четырьмя узлами), цепочку с подвесками в форме гвоздей и пояс, составленный из соединенных овальных пластин Фото: Breaza Mures Municipality City Hall

Эксперты предполагают, что клад могли похоронить как религиозную жертву или спрятать во время кризиса. Независимо от его назначения, наличие клада подтверждает, что даки жили в Бреаге — местности, где такая активность ранее не была задокументирована. Предметы сейчас находятся под опекой Мурешского уездного музея, где они будут изучаться и в конечном итоге будут выставлены на всеобщее обозрение.

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Эта находка раскрывает малоизвестную часть истории Дакии и добавляет ценный контекст к археологическому наследию Румынии. Артефакты не только отражают социальные и культурные практики могущественного народа, но и напоминают нам, как похороненные истории могут формировать то, что мы знаем о древних цивилизациях.

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