Самый страшный хищник прошлого: какие секреты скрывает 6000-летняя фигурка из янтаря

В 1887 году на севере Польши рабочие, копавшие торф, нашли маленького вырезанного из янтаря медвежонка, который, как полагают, был защитным оберегом охотника каменного века. Фигурка, вероятно, имела символическое значение, поскольку медведи в то время были самыми страшными хищниками в регионе.

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Об этом пишет Live Science.

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Фигурка медведя, названная "Слупцио" в 2013 году польским воспитанником детского сада на конкурсе имен, сейчас выставлена в Национальном музее в Щецине. Слупцио, длиной 10 сантиметров и высотой 4 сантиметра, имеет детальную резьбу медвежьей морды и отверстие в туловище, которое, вероятно, использовалось для протягивания ремешка.

Считается, что эта фигурка датируется периодом мезолита, то есть от 12000 до 5000 лет назад. Эта эпоха, обозначенная сообществами охотников-собирателей, оставила после себя ограниченные археологические свидетельства. Однако, места вдоль южного побережья Балтийского моря стали источником артефактов, в частности керамики, орудий труда, оружия и изделий из янтаря.

Янтарь в этом регионе происходит из морских отложений и обычно собирали вдоль побережья. Его уникальные свойства — легкость, похожесть на камень, полупрозрачный блеск при полировке и приятный аромат при сжигании — могли придать ему духовное значение.

Эксперты считают, что вырезание животных из янтаря связано с древними традициями, начиная с верхнего палеолита, когда люди изображали животных в пещерном искусстве и портативных скульптурах.

Исследование 2023 года, в котором сравнивались фигурки из балтийского янтаря, предположило, что таким резным фигуркам может быть до 50000 лет, что добавляет веса теориям о том, что Слупцио принадлежит к той более ранней эпохе, а не к мезолиту.

После Второй мировой войны артефакт вывезли в Германию, где он находился в музее Штральзунда до его возвращения в Польшу в 2009 году. Хотя немецкие исследователи подтвердили, что резьба является древней, точная дата создания Слупцио остается дискуссионной.

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Несмотря на неопределенность, артефакт имеет культурное значение и сегодня, его часто воспроизводят как сувенир и символ регионального наследия. Он представляет не только художественное мастерство, но и символическую связь между первобытными людьми и животными, с которыми они жили рядом.

Ранее Фокус писал о том, как древние охотники-собиратели попали на Мальту. После недавних исследований ученые считают, что это произошло на 1000 лет быстрее, чем до сих пор считали.

Также мы рассказывали об окаменелости Денисовца, которую недавно обнаружили в проливе Пенху. Это открытие демонстрирует способность Денисовцев заселять разнообразные среды — от холодных Алтайских гор и Тибетского плато до влажных субтропиков Восточной Азии.