Найдена еще одна окаменелость денисовского человека: ее обнаружили на дне моря

Доисторическая челюстная кость человека, найденная на дне Тайваньского пролива, оказалась окаменелостью денисовского человека, расширив представления ученых о том, где когда-то жили эти древние гоминиды. Вытащенная рыбаками в проливе Пенху, эта окаменелость является убедительным доказательством того, что денисовцы занимали территории по всей Азии.

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Об этом пишет IFLScience.

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Окаменелость исследовала команда под руководством доктора Фридо Велкера, которая подтвердила ее принадлежность к денисовцам с помощью палеопротеомного анализа. Эта методика позволила исследователям изучить белки в зубной эмали и кости, минуя необходимость экстракции ДНК, которая была невозможной из-за состояния окаменелости.

Результаты выявили 4 241 аминокислотный остаток, в том числе два специфических для Денисовцев.

"Это помогает составить представление об очень приспособленном виде гомининов на восточном краю Евразии", — пояснил Велкер. Челюстная кость, расположенная примерно в 4 000 километрах к юго-востоку от Денисовой пещеры в Сибири, где этот вид был впервые обнаружен, добавляет важную информацию к скупым физическим данным о Денисовцах. Ранее, кроме Алтая, окаменелости Денисовцев были найдены только на Тибетском плато.

Известно, что Денисовцы, впервые идентифицированные в 2010 году, скрещивались как с Homo sapiens, так и с неандертальцами, оставив генетические следы в современных популяциях Восточной Азии. Однако, из-за нехватки физических останков, мало что было известно об их географическом ареале или морфологии.

Нижняя челюсть, найденная примерно в 25 километрах от побережья Тайваня в регионе, который был частью азиатского материка в плейстоцене, демонстрирует способность денисовцев заселять разнообразные среды — от холодных Алтайских гор и Тибетского плато до влажных субтропиков Восточной Азии.

Исследователи отмечают, что обнаруженные образцы показывают, что челюсти денисовцев были крепкими и имели большие зубы — больше, чем у неандертальцев или современных людей. Анализ эмали указывает на то, что лицо из Пенху было мужского пола, хотя непонятно, была ли прочная структура челюсти характерна для всего вида или только для мужчин.

По словам Велкера, "это то, что требует дополнительных окаменелостей". Попытки исследовать челюстную кость с помощью урановых методов были тщетными, но исследователи оценивают ее возраст в пределах 10 000-70 000 лет или 130 000-190 000 лет.

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Это открытие усиливает аргументацию в пользу того, что денисовцы были высокоадаптивным видом, и прокладывает путь для подобных белковых анализов других древних окаменелостей по всей Азии. Это открытие меняет представление о происхождении человека и демонстрирует, как много еще предстоит понять о наших ранних родственниках и их миграции по континенту.

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