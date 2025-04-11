Тайны пропавшего народа: ученые сделали неожиданное открытие в мексиканской пещере (фото)
Недавнее исследование системы пещер в горах Герреро обнаружило доказательства ритуальной деятельности, уходящей корнями в глубину веков. Составляя карту одной из малоизвестных пещер региона, исследователи обнаружили ряд ритуальных подношений, которые, как полагают, были сделаны давно исчезнувшей группой коренных жителей.
Об этом пишет Heritage Daily.
У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!
Артефакты обнаружили во время картографирования пещеры Тлайокок, где на самом низком уровне пещеры, команда обнаружила подводный ход, ведущий к скрытой камере.
Там они наткнулись на артефакты, намеренно размещенные в сталагмитах, включая браслеты из раковин с причудливыми гравировками, браслет, изготовленный из раковины гигантской улитки, и разбросанные диски из черного камня, напоминающие пиритовые зеркала.
Исследователи сообщили о находке местным властям, которые привлекли Национальный институт антропологии и истории (INAH) для проведения дальнейших исследований.
Специалисты INAH отметили, что некоторые сталагмиты были переформованы в сферические формы, намекая на церемониальную или символическую роль.
Пещеры издавна имели духовное значение в культурах Мезоамерики, часто ассоциируясь с мифами о сотворении мира, плодородии и подземном мире, известном как Миктлан. Считалось, что эти природные образования являются порталами между мирами, населенными божествами и духами предков.
Артефакты, найденные в пещере Тлайокок, отражают это культурное значение. Согласно каталогу INAH, было задокументировано 14 предметов: три полных браслета из ракушек, поврежденный браслет, раковина морской улитки (вероятно, из рода Strombus), обгоревший деревянный фрагмент и куски восьми каменных дисков, два из которых остались неповрежденными.
Артефакты из раковин имеют гравированные узоры, такие как ксонекуили (спиралевидные мотивы), зигзагообразные линии и круговые узоры. Мигель Перес из INAH предположил, что эти изображения, вероятно, отражают верования, связанные с историями происхождения и плодородия в доиспанской космогонии.Важно
Эксперты датируют подношения постклассическим периодом, между 950 и 1521 годами нашей эры, когда на этой территории жил народ тлакотепехуа. Хотя эта группа больше не существует, материалы, которые они оставили после себя, дают редкое представление об их религиозных практиках и символическом мировоззрении.
Ранее Фокус писал о неожиданном открытии, связанном со средневековыми книгами. Исследователи обнаружили, что для создания переплетов часто использовали шкуры тюленей.
Также мы рассказывали об алтаре Бога Бури Майя, который недавно обнаружили археологи в Тикале, Гватемала. Это открытие свидетельствует о культурном обмене между двумя мезоамериканскими цивилизациями около 1700 лет назад.