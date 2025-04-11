Таємниці зниклого народу: вчені зробили неочікуване відкриття у мексиканській печері (фото)

Нещодавнє дослідження системи печер у горах Герреро виявило докази ритуальної діяльності, що сягає корінням у глибину століть. Складаючи карту однієї з маловідомих печер регіону, дослідники виявили низку ритуальних підношень, які, як вважають, були зроблені давно зниклою групою корінних жителів.

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Про це пише Heritage Daily.

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Артефакти виявили під час картографування печери Тлайокок, де на найнижчому рівні печери, команда виявила підводний хід, що вів до прихованої камери.

Там вони натрапили на артефакти, навмисно розміщені в сталагмітах, включаючи браслети з мушель з вигадливими гравіюваннями, браслет, виготовлений з мушлі гігантського равлика, і розкидані диски з чорного каменю, що нагадують піритові дзеркала.

Дослідники повідомили про знахідку місцеву владу, яка залучила Національний інститут антропології та історії (INAH) для проведення подальших досліджень.

Фахівці INAH відзначили, що деякі сталагміти були переформовані в сферичні форми, натякаючи на церемоніальну або символічну роль.

Артефакти з мушель мають гравіровані візерунки, такі як ксонекуїлі (спіралеподібні мотиви), зигзагоподібні лінії та кругові візерунки Фото: CINAH Guerrero

Печери здавна мали духовне значення в культурах Мезоамерики, часто асоціюючись з міфами про створення світу, родючість і підземний світ, відомий як Міктлан. Вважалося, що ці природні утворення є порталами між світами, населеними божествами та духами предків.

Артефакти, знайдені в печері Тлайокок, відображають це культурне значення. Згідно з каталогом INAH, було задокументовано 14 предметів: три повних браслети з мушель, пошкоджений браслет, мушля морського равлика (ймовірно, з роду Strombus), обгорілий дерев'яний фрагмент і шматки восьми кам'яних дисків, два з яких залишилися неушкодженими.

Артефакти з мушель мають гравіровані візерунки, такі як ксонекуїлі (спіралеподібні мотиви), зигзагоподібні лінії та кругові візерунки. Мігель Перес з INAH припустив, що ці зображення, ймовірно, відображають вірування, пов'язані з історіями походження і родючості в доіспанській космогонії.

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Експерти датують підношення посткласичним періодом, між 950 і 1521 роками нашої ери, коли на цій території мешкав народ тлакотепехуа. Хоча ця група більше не існує, матеріали, які вони залишили після себе, дають рідкісне уявлення про їхні релігійні практики та символічний світогляд.

Раніше Фокус писав про неочікуване відкриття, пов'язане з середньовічними книгами. Дослідники виявили, що для створення палітурок часто використовували шкури тюленів.

Також ми розповідали про вівтар Бога Бурі мая, який нещодавно виявили археологи у Тікалі, Гватемала. Це відкриття свідчить про культурний обмін між двома мезоамериканськими цивілізаціями близько 1700 років тому.