Редкая находка: в Омане археологи раскопали уникальные артефакты бронзового века (фото)

В Омане археологи обнаружили две медные тарелки, похороненные под каменным полом, которые предоставляют важную подсказку о древних музыкальных традициях. Ученые нашли артефакты неподалеку от 4000-летнего поселения Дахва, что побудило к новым дискуссиям о роли музыки в ранних сообществах и степени контактов между отдаленными регионами.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда под руководством профессора Халеда Дугласа из Университета Султана Кабуса проанализировала инструменты и обнаружила, что хотя тарелки похожи на те, что использовались в цивилизации долины Инда, химический анализ указывает на медь, происходящую из Омана.

Это свидетельствует о том, что жители Дахвы использовали местные ресурсы для изготовления инструментов, сочетая внешние влияния с собственными культурными проявлениями. Ученые предполагают, что эти артефакты могут отражать общие ритуалы между оманской культурой Умм-ан-Нар и цивилизацией долины Инда — что указывает на более глубокий уровень взаимодействия, чем торговля.

Ученые предполагают, что эти артефакты могут отражать общие ритуалы между оманской культурой Умм-ан-Нар и цивилизацией долины Инда Фото: Khaled Douglas

Тарелки редко встречаются в археологических контекстах этой эпохи, что делает находку особенно значимой. Они находились в прямоугольном сооружении под каменной плитой, где, вероятно, были оставлены как ритуальные подношения. Ученые предполагают, что эти инструменты использовались во время общинных церемоний, включавших музыку, пение и танцы.

Такие практики могли служить не только духовным целям, но и помогали поддерживать связи между группами. Хотя до сих пор непонятно, распространились ли музыкальные традиции из Аравии в Южную Азию, или наоборот, сама эта неопределенность демонстрирует динамичный культурный ландшафт того времени.

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Это открытие смещает акцент с торговли на нематериальные культурные обмены, освещая музыку как инструмент связи и коммуникации. Дальнейшие исследования этих артефактов могут помочь переосмыслить наше понимание того, как сообщества общались и обменивались практиками на значительных расстояниях.

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