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Технологии и наука

Редкая находка: в Омане археологи раскопали уникальные артефакты бронзового века (фото)

Оман, археологи, археология, раскопки, история, культура, торговля, инструмент, музыка, тарелки, ритуал
Фото: Antiquity | В Омане археологи обнаружили две медные тарелки, которые предоставляют важную подсказку о древних музыкальных традициях

В Омане археологи обнаружили две медные тарелки, похороненные под каменным полом, которые предоставляют важную подсказку о древних музыкальных традициях. Ученые нашли артефакты неподалеку от 4000-летнего поселения Дахва, что побудило к новым дискуссиям о роли музыки в ранних сообществах и степени контактов между отдаленными регионами.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Команда под руководством профессора Халеда Дугласа из Университета Султана Кабуса проанализировала инструменты и обнаружила, что хотя тарелки похожи на те, что использовались в цивилизации долины Инда, химический анализ указывает на медь, происходящую из Омана.

Это свидетельствует о том, что жители Дахвы использовали местные ресурсы для изготовления инструментов, сочетая внешние влияния с собственными культурными проявлениями. Ученые предполагают, что эти артефакты могут отражать общие ритуалы между оманской культурой Умм-ан-Нар и цивилизацией долины Инда — что указывает на более глубокий уровень взаимодействия, чем торговля.

Оман, археологи, археология, раскопки, история, культура, торговля, инструмент, музыка, тарелки, ритуал Fullscreen
Ученые предполагают, что эти артефакты могут отражать общие ритуалы между оманской культурой Умм-ан-Нар и цивилизацией долины Инда
Фото: Khaled Douglas

Тарелки редко встречаются в археологических контекстах этой эпохи, что делает находку особенно значимой. Они находились в прямоугольном сооружении под каменной плитой, где, вероятно, были оставлены как ритуальные подношения. Ученые предполагают, что эти инструменты использовались во время общинных церемоний, включавших музыку, пение и танцы.

Такие практики могли служить не только духовным целям, но и помогали поддерживать связи между группами. Хотя до сих пор непонятно, распространились ли музыкальные традиции из Аравии в Южную Азию, или наоборот, сама эта неопределенность демонстрирует динамичный культурный ландшафт того времени.

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Это открытие смещает акцент с торговли на нематериальные культурные обмены, освещая музыку как инструмент связи и коммуникации. Дальнейшие исследования этих артефактов могут помочь переосмыслить наше понимание того, как сообщества общались и обменивались практиками на значительных расстояниях.

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