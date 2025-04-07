В пещере Западного Техаса найден охотничий набор возрастом 6500 лет: в чем его уникальность (фото)

В отдаленной системе пещер на западе Техаса, США, исследователи обнаружили древнее охотничье снаряжение. Найденный в глубине скалы Сан-Эстебан тайник возрастом около 6500 лет содержит оружие и личные вещи, которые дают редкий взгляд на орудия труда и практики доисторических жителей.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Раскопки, проведенные Центром исследований Биг-Бенд (CBBS) при поддержке Фонда археологических исследований Одиссея при Канзасском университете, обнаружили полный набор охотничьих орудий, о которых ранее археологи лишь теоретически догадывались.

Артефакты, которые, вероятно, использовали охотники-собиратели в этом регионе, включали каменными наконечниками, предназначенные для использования с атлатлями, устройствами для метания копий.

Девин Петтигрю, эксперт по оружию и доцент CBBS, объяснил: "Нам также не хватает проксимального конца рукоятки атлатля, но мы знаем достаточно об этом типе, чтобы реконструировать, как он мог выглядеть".

Наличие четырех деревянных наконечников — возможно, предназначенных для нанесения яда — вместе со сломанными наконечниками дротиков и редким прямолинейным бумерангом добавляет объекту исторической ценности.

Особенно примечательным является уровень сохранности артефактов Фото: Center for Big Bend Studies

Особенно примечателен уровень сохранности артефактов. Хотя многие археологические находки этого периода являются неполными, состояние охотничьего снаряжения дает редкий шанс исследовать, как такие орудия использовались в древности.

Среди предметов исследователи также нашли сложенную шкуру оленя, которая еще сохранила волосяной покров, и человеческие отходы — доказательства того, что когда-то это место служило не только тайником оружия, но и местом временного проживания. Отверстия вдоль края шкуры указывают на традиционные методы размягчения шкур животных путем растягивания их на рамах.

Исследователи сравнили сложенную шкуру с повседневной жизнью, застывшей на протяжении тысячелетий, усиливая человеческую связь, стоящую за артефактами. Организованное размещение кусков, особенно сломанных концов дротиков, намекает на потенциальную символическую или церемониальную роль, выходящую за пределы практического использования.

Луи Бонд из журнала "Техасские парки и дикая природа" описал, как функционировали компоненты атлатля: передний конец копья вставлялся во втулку основного вала, а наконечник выравнивался со шпорой атлатля, чтобы запустить дротик с силой и точностью. Эти элементы демонстрируют передовые знания ранних народов, позволявшие им выслеживать и охотиться на крупных животных в сложных условиях древнего Техаса.

Брайон Шредер, директор CBBS, назвал находку "монументальной" за ее способность заполнить пробелы в археологической истории.

"Мы получаем эти невероятные снимки жизни, зарисовки того, как они жили, какой была окружающая среда и как они на нее реагировали", — сказал он.

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Каждый найденный артефакт принес с собой новый уровень понимания выживания, мастерства и, возможно, даже системы верований. Исследователи считают, что эта находка повлияет на археологическое мышление в Северной Америке на долгие годы.

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