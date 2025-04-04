Исследователи обнаружили неизвестную популяцию людей в Сахаре: они были изолированы 7000 лет

Ученые обнаружили древний человеческий род в Северной Африке, что проливает свет на динамику популяции во время Неолитического субплювиала. Это генетическое исследование доказывает существование ранее неизвестной группы людей в Центральной Сахаре более 7000 лет назад.

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Об этом пишет Arkeonews.

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Сосредотачиваясь на двух древних ливийских мумиях, исследование дает представление о жизни во времена, когда Сахара была плодородной саванной, богатой на источники воды, которые поддерживали человеческое обитание.

Результаты исследования ставят под сомнение имеющиеся теории о миграции в регионе. В отличие от предыдущих интерпретаций, генетические данные этих людей не показывают никаких следов происхождения с территорий расположенных к югу от Сахары.

Это свидетельствует о том, что вместо того, чтобы быть коридором для масштабных миграций, Зеленая Сахара была пространством, где скотоводство распространялось через культурное взаимодействие. Исследование указывает на генетическое различие североафриканских популяций и ограниченный обмен генов между ними и группами к югу от Сахары.

Особенно впечатляющим открытием является низкое присутствие неандертальской ДНК в геномах людей из скального убежища Такаркори. Это указывает на то, что они были частью изолированной популяции с глубокой генетической преемственностью, достигающей конца ледникового периода.

Сосредотачиваясь на двух древних ливийских мумиях, исследование дает представление о жизни во времена, когда Сахара была плодородной саванной, богатой на источники воды, которые поддерживали человеческое обитание Фото: Archaeological Mission in the Sahara, Sapienza University of Rome

Хотя эта линия уже не существует в своем первоначальном виде, следы ее генетического наследия остаются в современных североафриканских популяциях. Обнаружены дальнейшие связи между этими лицами и 15000-летними находками из пещеры Тафоралт в Марокко. Несмотря на цветущую среду Зеленой Сахары, исследование предполагает, что генетический обмен между североафриканскими и субсахарскими группами оставался ограниченным.

Иоганнес Краузе из Института эволюционной антропологии Макса Планка отмечает, что хотя ранние североафриканские популяции находились в изоляции, они все же сохранили следы неандертальского происхождения благодаря контактам с группами за пределами Африки. Этот вывод углубляет наше понимание древних человеческих взаимодействий и адаптаций.

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По мере того, как Сахара превращалась из зеленого ландшафта в засушливую пустыню, сохранение древней ДНК становилось все более сложной задачей. Это исследование является важной вехой в генетических исследованиях, предоставляя важную информацию о человеческой миграции и культурной эволюции в этом исторически важном регионе.

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