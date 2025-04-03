Обсидиан скрывал секреты: ученые нашли доказательства доконтактной торговли среди коренных народов Канады

Недавний анализ обсидиановых артефактов в провинции Альберта предоставил доказательства существования разветвленных торговых сетей среди коренных общин задолго до контактов с европейцами. Исследователи изучили распространение этих артефактов, чтобы понять его роль в социальном и экономическом взаимодействии в регионе.

Related video

Об этом пишет Arkeonews.

У Фокус.Технологии появился свой Telegram-канал. Подписывайтесь, чтобы не пропускать самые свежие и захватывающие новости из мира науки!

Ученые проанализировали обсидиановые артефакты из 285 археологических памятников провинции и обнаружили, что большинство образцов происходят из Медвежьего ущелья в Айдахо, Обсидиановой скалы в Вайоминге и двух источников в Британской Колумбии: Пика Анахим и горы Эдзиза.

Археолог Тимоти Аллан из Ember Archaeology отметил, что "огромные масштабы торговли обсидианом свидетельствуют о том, что, вероятно, миллионы людей контактировали друг с другом". Полученные данные иллюстрируют широко разветвленную сеть, которая способствовала перемещению материалов на огромные расстояния.

Отслеживая движение обсидиана, ученые получают более глубокое понимание того, как эти сообщества взаимодействовали, обменивались товарами и поддерживали далеко идущие связи Фото: Kyle Forsythe

Исследование выявило тесную связь между распространением обсидиана и совместной охотой на бизонов, особенно в южном регионе Восточных Склонов. Обсидиан из Медвежьей Балки, составляющий 61,8% проанализированных артефактов, был наиболее часто используемым материалом.

Наличие обсидиана на местах, куда сгоняли стада бизонов для совместной охоты, свидетельствует о том, что эти места играли важную роль в торговле. Почти половина мест, содержащих обсидиан из Медвежьей Балки, находятся в пределах 10 километров от этих общинных охотничьих территорий, что демонстрирует связь систем охоты и обмена.

Между северной и южной Альбертой существовали различия в моделях торговли. В то время как южные источники обсидиана появлялись в значительных количествах, материалы из северных регионов были менее распространенными, их часто находили в меньших месторождениях.

Это расхождение указывает на различную динамику торговли между коренными общинами. Достижения в портативной технологии рентгеновской флуоресценции (XRF) позволили археологам уточнить свое понимание этих торговых путей, что сделает будущие исследования более точными.

Важно

Породили новые вопросы: неизвестный вид человека использовал сложные орудия труда (фото)

Это исследование проливает свет на сложные экономические и социальные структуры, существовавшие среди коренных народов доконтактной Северной Америки. Отслеживая движение обсидиана, ученые получают более глубокое понимание того, как эти сообщества взаимодействовали, обменивались товарами и поддерживали далеко идущие связи.

Ранее Фокус писал о неожиданных упоминаниях Троянской войны в хеттских текстах. Эти свидетельства стали одними из немногих подтверждений реальности древнего конфликта.

Также мы рассказывали о находке бойцов 123 бригады ТрО ВСУ. Во время строительства фортификационных сооружений военнослужащие обнаружили древнее захоронение, датированное VI-V веками до н. э.