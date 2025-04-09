Возврат к довоенному времени: Европа не продлит "торговый безвиз" с Украиной, – СМИ

Европейский Союз не будет вводить новые торговые преференции для Украины после завершения действия "торгового безвиза" 5 июня текущего года.

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Об этом изданию "Европейская правда" сообщил европейский чиновник, знакомый с ходом обсуждений.

После 5 июня автономные торговые меры, предоставленные Украине, закончатся и условия торговли будут на довоенном уровне. С 6 июня закончатся как торговые преференции, так и ограничительные меры против ряда товаров, включая мясо курицы, яйца, мед и другие, отметил собеседник.

Однако Евросоюз собирается предложить благоприятные для Украины изменения. Чиновники обсуждают идею оставить торговые преференции для некоторых наименований украинских экспортных позиций, включая сталь.

Европа продолжит обсуждать изменения статьи 29 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС с целью выработки максимально выгодных условий для обеих сторон и поддержать экономику Украины, пострадавшей от войны.

Тем временем Украина подписала обновленное соглашение о свободной торговле со странами Европейской ассоциации свободной торговли (ЕАСТ). В это объединение входят Швейцария, Норвегия, Исландия и Лихтенштейн.

По условиям документа, количество беспошлинных товаров должно увеличиться на 66,2%. В прошлом году товарооборот между Украиной и странами ЕАСТ дошел до 1,3 миллиарда евро.

Фокус ранее подробно анализировал последствия прекращения свободной торговли Украины со странами Евросоюза. В будущем ожидается серьезный удар по украинской экономике.

Напомним, в 2024 года Украина экспортировала товаров на $41,6 млрд. Больше всего из страны экспортировали продовольственные товары на $24,6 млрд, главным покупателем была Европа.