В 2024 году товарооборот Украины составил $112,3 млрд: что покупали больше всего (инфографика)

Больше всего товаров импортировалось в Украину из Китайской Народной Республики, информируют таможенники. В то же время наша страна больше всего осуществляла экспорт в соседнюю Польшу.

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В течение 2024 года в Украину импортировали товаров на сумму $70,7 млрд, а экспортировали — на $41,6 млрд. Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

По сравнению с 2023 годом, когда товарооборот составлял $99,4 млрд, он вырос на 13%. При этом налогооблагаемый импорт составил $57,4 млрд, что составляет 81% общих объемов импортируемых товаров.

Больше всего импортировали товаров в Украину:

Китай — $14,4 млрд;

Польша — $7 млрд:

Германия — $5,4 млрд.

Больше всего экспортировали товаров из Украины:

Польша — $4,7 млрд;

Испания — $2,9 млрд;

Германия — $2,8 млрд.

Среди ввезенных в 2024 году товаров машины, оборудование и транспорт составили $25 млрд. При их таможенном оформлении в бюджет уплачено 172,3 млрд грн, что составляет 29% поступлений таможенных платежей.

Продукция химической промышленности составила $11,7 млрд, при таможенном оформлении которой в бюджет уплачено 87,7 млрд грн. Это составляет 15% поступлений.

В страну в прошлом году было ввезено топливно-энергетические материалы на общую сумму в $8,9 млрд, при таможенном оформлении которых было уплачено 157,6 млрд грн платежей. В целом это составляет 27% поступлений таможенных платежей.

Из Украины экспортировали продовольственные товары на $24,6 млрд, металлы и изделия из них — $4,4 млрд, а также машины и оборудование на $3,5 млрд. Как сообщили в ведомстве, при таможенном оформлении экспорта, на товары, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 311,3 млн грн.

Напомним, что только за первое полугодие 2024 года Германия экспортировала военных товаров на сумму более 7,5 миллиарда евро. При этом 65% всего немецкого военного экспорта в этом году было направлено в Украину.

Также Фокус писал, что хотя одним из символов России считается черная икра, но страна-агрессор уже давно не является лидером по экспорту этого деликатеса.