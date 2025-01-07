У 2024 році товарообіг України склав $112,3 млрд: що купували найбільше (інфографіка)

Найбільше товарів імпортувалося до України з Китайської Народної Республіки, інформують митники. Водночас наша країна найбільше здійснювала експорт до сусідньої Польщі.

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Протягом 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $70,7 млрд, а експортували – на $41,6 млрд. Про це повідомляє Державна митна служба.

У порівнянні з 2023 роком, коли товарообіг складав $99,4 млрд, він зріс на 13%. При цьому оподаткований імпорт склав $57,4 млрд, що становить 81% загальних обсягів імпортованих товарів.

Найбільше імпортували товарів до України:

Китай — $14,4 млрд;

Польща — $7 млрд:

Німеччина — $5,4 млрд.

Найбільше експортували товарів з України:

Польща — $4,7 млрд;

Іспанія — $2,9 млрд;

Німеччина — $2,8 млрд.

Серед ввезених у 2024 році товарів машини, устаткування та транспорт склали $25 млрд. При їх митному оформленні до бюджету сплачено 172,3 млрд грн, що складає 29% надходжень митних платежів.

Продукція хімічної промисловості склала $11,7 млрд, при митному оформленні якої до бюджету сплачено 87,7 млрд грн. Це складає 15% надходжень.

До країни минулого року було ввезено паливно-енергетичні матеріали на загальну суму в $8,9 млрд, при митному оформленні яких було сплачено 157,6 млрд грн платежів. Загалом це складає 27% надходжень митних платежів.

З України експортували продовольчі товари на $24,6 млрд, метали та вироби з них — $4,4 млрд, а також машини й устаткування на $3,5 млрд. Як повідомили у відомстві, при митному оформленні експорту, на товари, які встановлене вивізне мито, до бюджету сплачено 311,3 млн грн.

Нагадаємо, що лише за перше півріччя 2024 року Німеччина експортувала військових товарів на суму понад 7,5 мільярда євро. При цьому 65% усього німецького військового експорту цього року було спрямовано в Україну.

Також Фокус писав, що хоча одним із символів Росії вважається чорна ікра, але країна-агресор уже давно не є лідером з експорту цього делікатесу.