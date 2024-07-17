Зовсім не РФ: Китай експортує 50% чорної ікри на світовому ринку

КНР тільки минулого року експортував 276 тонн чорної ікри. Основними покупцями є ЄС і США.

Related video

Хоча одним із символів Росії вважається чорна ікра, але країна-агресор уже давно не є лідером з експорту цього делікатесу. За загальним обсягом виробництва ікри на Китай припадає понад половина світового виробництва. Про це повідомляє South China Morning Post.

За даними Міжнародного торгового центру (МТЦ), 2023 року Китай експортував на світовий ринок 276 тонн ікри, що на 3 відсотки більше, ніж роком раніше, і майже вдвічі більше, ніж 2019 року, коли було експортовано 140 тонн.

За ціни близько 300 доларів США за кілограм, що на 4 відсотки більше, ніж попереднього року, експорт китайської ікри у 2023 році приніс 82,7 мільйона доларів США, що становить близько 40 відсотків частки світового ринку.

Виробництво чорної ікри в Китаї Фото: Kaluga Queen Caviar

"Спочатку наша ікра викликала побоювання в іноземних покупців через переважання цінової доступності над якістю китайських продуктів харчування. Однак завдяки чудовій якості, конкурентоспроможним цінам і винятковому обслуговуванню клієнтів китайська ікра останніми роками завойовує дедалі більшу частку світового ринку", — сказав Ван Бін, президент найбільшого виробника ікри Hangzhou Qiandaohu Xunlong Sci-Tech, який продає популярну марку Kaluga Queen.

У 2018 році, коли торгова війна між США і Китаєм посилилася, Вашингтон запровадив 25-відсотковий додатковий тариф на низку китайських товарів, включно з ікрою. Унаслідок цього, за даними уряду США, ціна китайської ікри "зі сплатою мита на вивезення" зросла приблизно на 30 відсотків і становила 293 долари США за кілограм у 2019 році.

Але Китай залишається найважливішим джерелом імпорту ікри в США. Згідно з офіційними торговельними даними, у 2023 році 60 відсотків ікри, що імпортується в США, надійшло з Китаю.

Садки, де вирощує осетрів Фото: Kaluga Queen Caviar

Хоча ікра через свій давній статус делікатесу класу люкс не потрапляє на більшість тарілок, для її цільових споживачів якість має першорядне значення. Ван Бін сказав, що технологічні прориви дали змогу його компанії розводити унікальних осетрів, які дають більшу ікру зі швидшим дозріванням, що підвищує якість і продуктивність. Цікаво, але в самому Китаї чорна ікра популярністю не користується.

Іншими найбільшими виробниками чорної ікри у світі є Іран і Франція, але там ціна значно вища: іранська ікра коштує понад 2000 за кг, а французька — близько 700 доларів.

Нагадаємо, раніше Фокус писав чому чорна ікра осетрових так високо цінується і так дорого коштує.