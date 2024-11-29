Третій рік війни боляче б'є по сімейним бюджетам: споживачі біднішають і вже просто не в змозі купувати товари за нинішніми цінами. А те, що цінники вже не можна вважати адекватними, помітили навіть в АМКУ та почали перевірку обґрунтованості підвищення цін на курячі яйця. Дорожчають не лише продукти, а й інші товари та послуги, а у пенсіонерів, які значну частину пенсій витрачають на ліки, ситуація взагалі патова.

Якщо вірити опитуванням, сьогодні 44% українців економлять на харчах. Економісти кажуть, що всупереч усім діям уряду щодо детінізації економіки, зараз триває зворотний процес: чимало українців підробляють неофіційно, щоб отримати готівку і хоча б закрити базові потреби.

Напередодні свят ціни традиційно зростуть ще більше, але чи варто чекати на подешевшання продуктового кошика в січні? Ці та інші питання Фокус обговорив з експерткою Світового Банка Оксаною Руженковою.

Експорт продуктів: постійно зростає

Сьогодні, коли виробники мало не в один голос кажуть про суттєве скорочення внутрішнього споживання та масовий перехід населення на більш дешеві продукти, нарощування експорту виглядає цілком логічним. З іншого боку, каже експертка СБ Оксана Руженкова, якщо подивитися на динаміку зростання експорту, виникають деякі сумніви, що у виробників насправді все настільки погано, як вони про це говорять.

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"За 10 місяців 2024 року експорт яєць зріс у півтора рази, твердого сиру – на 41%, хлібобулочних виробів – на 22%, сироватки – на 26%, згущеного молока – більш ніж на 6%, шоколаду – на 13%, – наводить цифри експертка. – При цьому експорт ковбаси збільшився на 28%, а м'ясних консервів – майже вдвічі (+94%). У таких умовах важко говорити про те, що українські виробники продуктів почуваються зовсім погано — все ж таки вони отримують валютну виручку, і чималу".

Виробники за рахунок експортної торгівлі цілком могли б стримати ціни, але не роблять цього Фото: Getty Images

Враховуючи наведені цифри, виробники за рахунок експортної торгівлі цілком могли б стримати ціни, вважає Руженкова. Але вони не тільки не роблять цього, але й потроху згортають бізнес.

По-перше, побоюються підвищення податків, яке вже ухвалила ВР, але ще не підписав президент. Це безпосередньо торкнеться всього "білого" бізнесу і частково "сірого", які, зокрема, перекладатимуть і далі збільшені витрати на плечі споживачів.

Овочі борщового набору вже стали в Україні "золотими"

По-друге, продовжує експертка, підприємства закладають у ціни проблеми з комуналкою: подорожчання електроенергії, можливі проблеми із водою у разі обстрілів.

І, нарешті, свій внесок робить мобілізація. Критично важливим підприємствам хоч і залишають 50% персоналу, проте не радяться з бізнесом, кого мобілізовувати з 50%-ї квоти. Тобто, замість комірника легко можуть забрати рідкісного вузького фахівця, не переймаючись звіркою наданих підприємством списків.

Овочі та фрукти: дорожчатимуть й надалі

Овочі борщового набору вже стали в Україні "золотими", і продаються вони набагато дорожче, ніж у багатьох європейських сусідів. Наприклад, у той час, як в естонських супермаркетах картопля лежить по 34 центи, а морква – по 33 центи, мінімальні ціни в українських супермаркетах становлять 28,70 грн (в еквіваленті – 66 центів) та 26,80 грн (61 цент) відповідно. При цьому експерти не сумніваються, що овочі дорожчатимуть і надалі.

В естонських супермаркетах морква коштує 33 центи Фото: Фото Мічковська

"Підвищення цін викликане не лише подорожчанням складових виробництва, а й, як вже говорили вище, перестрахуванням бізнесів, — зауважила Оксана Руженкова у розмові з Фокусом. — Крім того, деякі виробники залишили в полі неприбрані капусту, буряки, бо чоловіки не виходили на збирання, побоюючись, що їх прямо з полів заберуть до армії".

Щодо прогнозів, то ціни на овочі та фрукти різко підніматимуться в період сильних морозів. Якщо в цей час відбуватимуться відключення електроенергії, сховища будуть знеструмлені, відповідно, товар псуватиметься, виробники змушені будуть оперативно збувати некондицію і пропозиція на ринку збільшиться. Збивати зростаючі ціни частково зможе імпорт, але все ж таки на суттєве зниження розраховувати не варто.

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Крім того, додає експерт, у низці сегментів почалася серія банкрутств, близько 40% підприємств, які займаються переробкою овочів, зараз шукають інвесторів.

Інформація від "Укрцукру" також не тішить. Днями вони повідомили, що в сезоні 2024/2025 працюватимуть 29 цукрових заводів, тоді як їх в Україні 38.

"Переробка овочів згортатиметься і у 2025 році, — прогнозує Руженкова. — У нас вже цього року неврожай горошку та кукурудзи. Сотні гектарів овочевих полів затоплені та не підлягають відновленню".

Близько 40% підприємств, які займаються переробкою овочів, зараз шукають інвесторів

З позитивних новин — очікування зростання виробництва картоплі наступного року. "Багато картоплярів вже в листопаді розпродали не тільки всю продовольчу, але й насіннєву картоплю, тоді як раніше насіння могли продавати аж до пізньої весни, — каже Оксана Руженкова. — Це свідчить про те, що до сегмента заходять нові промислові виробники. Рентабельність овочівництва сьогодні також напрочуд висока, що пояснює інтерес до неї як великих агрохолдингів, так і фермерів. У будь-якому разі наступного року овочі також не будуть дешевими, бо Україна ще не надолужила втрачені з початку повномасштабної війни і площі, і обсяги".

Молочка дорожчає, м'ясо тримається: що з рештою цін

Ціни на хліб, на думку Руженкової, триматимуться до останнього, бо це базовий продукт, на який не можна підвищувати ціни більш ніж на 5%, не проінформувавши супермаркети за місяць. Тож тут великих стрибків не буде.

Більш-менш позитивні очікування експертів пов'язані з м'ясом, виробники якого почуваються добре.

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"Свинарство минулого року показало понад 300% рентабельності, тож сьогодні ціни на свинину тішать, — каже Руженкова. — Якщо раніше свинина продавалася по 250-260 грн, то зараз ту ж лопатку можна взяти по акції по 145-150 грн. Найімовірніше, ціни до Нового року триматимуться приблизно на цьому рівні, тож святковий стіл цілком може бути м'ясним".

Щоправда, додає експерт, перероблене м'ясо – ковбаси та консерви – дорожчатимуть. Стосовно птахівників, які тільки й говорять про подорожчання виробництва та кормів, тут теж все непросто. "Згідно зі звітом МХП, за три квартали 2024 року компанія скоротила виробництво м'яса птиці в Україні на 8%, а в Європі за цей же час збільшила на 11%, — наводить цифри Оксана Руженкова. — Бізнес чудово відчуває кон'юнктуру внутрішнього ринку і готовий не просто якнайбільше відправити на експорт, а й взагалі займатися виробництвом за кордоном".

Чимало покупців можуть дозволити собі продукти тільки по акції Фото: Фокус

Зросли обсяги експорту і у молочників, при цьому стадо великої рогатої худоби в Україні скоротилося більш ніж на 10%. У зв'язку з цим, зазначила експертка СБ, виникає резонне питання: а що ж залишається на внутрішньому ринку?

"З огляду на серйозне подорожчання вершкового масла в Європі, цілком могли б заробити на експорті і за рахунок цього стримати ціни на внутрішньому ринку, — каже Руженкова. – Але ні: в Україні ціни вже настільки неадекватні, що споживачі масово переходять на спреди".

Що далі: дешевше не буде

Зазвичай експерти дають на грудень-січень традиційні прогнози: у грудні, напередодні Різдва та Нового року, ціни різко підуть вгору, а в січні поступово знижуватимуться. Цього року фахівці налаштовані менш оптимістично та кажуть, що січневого зниження цін, найімовірніше, не буде. Тобто під Новий рік ціни піднімуться практично на все, а потім темпи подорожчання просто сповільняться.

Під Новий рік ціни піднімуться практично на все, а потім темпи подорожчання сповільняться

"Головне – протриматися зиму, а в середині весни вже стане легше, – вважає Оксана Руженкова. — З'являться ранні овочі, зростуть надої, кури почнуть нести яйця. А поки, мабуть, доведеться просто менше їсти. Вже зараз часто бачу, що українці купують овочі "як у Європі": сплачують на касі одну моркву та одну цибулину. Ба більше того: я знаю, що багато хто почав зберігати овочі борщового набору в холодильнику, тому що викидати картоплю або моркву за нинішніх цін стало занадто дорогим задоволенням. Наразі українці практично перестали викидати їжу".