Щоб не замерзнути: 10 корисних продуктів, які зігріють вас цієї зими

На вулиці похолодало, і нам одразу захотілося гарячого какао зі збитими вершками або тарілку пасти із сиром. У холодну пору року організму потрібно більше калорій, проте вам не потрібно сходити з рейок харчування, особливо якщо ви стежите за здоров'ям і контролюєте вагу.

Середземноморська дієта, багата антиоксидантами і протизапальними властивостями, сприяє довголіттю, знижуючи ризик таких захворювань, як серцево-судинні захворювання і діабет. Це ідеальний варіант харчування на цілий рік, оскільки її основні інгредієнти — заморожена або свіжа листова зелень, коренеплоди, цитрусові, лосось, боби, цільні зерна, ягоди, грецький йогурт, горіхи та оливкова олія першого віджиму — завжди доступні. Ось кілька здорових способів додати ці продукти до свого раціону цієї зими, щоб не замерзнути і не погладшати. Про це пише Stamford Health.

Листова зелень

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Листова зелень взимку? Чому ні, адже заморожений шпинат і броколі так само гарні, як і свіжі. Вони є чудовими джерелами вітаміну С (підсилювача імунної системи), вітаміну К (що сприяє згортанню крові) і вітаміну А (важливого для зору) Звісно, їсти їх потрібно у складі теплих ароматних страв і салатів.

Коренеплоди

Коренеплоди, як-от буряк, морква і ріпа, є сезонними в холодну пору року, до того ж вони багаті необхідними поживними речовинами, включно з бета-каротином, а також вітамінами С і А, які дають вашій імунній системі необхідну підтримку для захисту від застуди та грипу.

Цитрусові

Вітамін С зміцнює імунну систему і підвищує настрій. Традиційні джерела цитрусових — це апельсини, грейпфрути та лимони. Але пам'ятайте, що полуниця, манго і ківі також багаті на вітамін С.

Продукти, багаті на вітамін D

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Продукти, багаті вітаміном D, необхідні в темні зимові місяці. Лосось — чудове джерело вітаміну D, а також яєчні жовтки, збагачені злаки, молоко, червоне м'ясо і гриби шиїтаке.

Квасоля

Такі боби, як нут, багаті на білок і містять майже всі незамінні амінокислоти. Додавайте сушені або консервовані боби в супи та салати або змішайте їх з оливковою олією першого віджиму, лимонним соком, тахіні та сіллю, щоб приготувати хумус.

Суп із низьким вмістом натрію

Суп — ідеальна зимова їжа, якщо він домашнього приготування або з низьким вмістом натрію. Уникайте рецептів, у яких використовують вершки, яловичину і сіль, і використовуйте ті, де основою є курячий бульйон, овочевий бульйон або вода, а також багато овочів.

Додайте консервовану або сушену квасолю, або сочевицю в суп для додаткового білка і клітковини. Квасоля пригнічує апетит, сповільнюючи травлення і стабілізуючи рівень цукру в крові, що може допомогти контролювати голод і підняти настрій.

Цільне зерно

Кіноа та інші цільні зерна, як-от вівсянка, фарро, булгур і гречка, забезпечують організм білком і клітковиною. Вівсянка — хороший зимовий сніданок або перекус. Вона багата на цинк, який необхідний вашій імунній системі для правильної роботи, і розчинну клітковину, що зміцнює здоров'я серця.

Ягоди

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Полуниця, чорниця, ожина та малина багаті на клітковину й антиоксиданти, а також вітаміном С, марганцем і вітаміном К1. Насолоджуйтеся ягодами як перекус або додавайте їх у йогурт і вівсянку на сніданок.

Грецький йогурт

Грецький йогурт, як порівняти з іншими йогуртами, містить більше білка і є чудовим джерелом вітаміну B-12, кальцію та пробіотиків, які підтримують баланс мікробіома кишечника. Уникайте знежирених, "грецьких" та ароматизованих йогуртів. А якщо вам несолодко, підсолодіть грецький йогурт бананом або ягодами, або додайте в блендер трохи молока, свіжих фруктів і колотого льоду, щоб вийшов смузі.

Горіхи

Горіхи, як-от мигдаль, волоські горіхи, кеш'ю і фісташки, багаті на антиоксиданти і мікроелементи. Обов'язково купуйте сирі, несолоні або з низьким вмістом солі замість зацукрованих, солоних або тих, що входять до складу суміші горіхів.

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Цей матеріал має виключно інформаційний характер і не містить порад, які можуть вплинути на ваше здоров'я. Якщо у вас є проблеми, зверніться до фахівця