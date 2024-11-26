Чтобы не замерзнуть: 10 полезных продуктов, которые согреют вас этой зимой

На улице похолодало и нам сразу захотелось горячего какао со взбитыми сливками или тарелку пасты с сыром. В холодное время года организму нужно больше калорий, тем не менее, вам не нужно сходить с рельсов питания, особенно если вы следите за здоровьем и контролируете вес.

Средиземноморская диета, богатая антиоксидантами и противовоспалительными свойствами, способствует долголетию, снижая риск таких заболеваний, как сердечно-сосудистые заболевания и диабет. Это идеальный вариант питания на круглый год, поскольку ее основные ингредиенты — замороженная или свежая листовая зелень, корнеплоды, цитрусовые, лосось, бобы, цельные зерна, ягоды, греческий йогурт, орехи и оливковое масло первого отжима — всегда доступны. Вот несколько здоровых способов добавить эти продукты в свой рацион этой зимой, чтобы не замерзнуть и не поправиться. Об этом пишет Stamford Health.

Листовая зелень

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Листовая зелень зимой? Почему нет, ведь замороженный шпинат и брокколи так же хороши, как и свежие. Они являются отличными источниками витамина С (усилителя иммунной системы), витамина К (способствующего свертыванию крови) и витамина А (важного для зрения) Конечно, есть их нужно в составе теплых ароматных блюд и салатов.

Корнеплоды

Корнеплоды, такие как свекла, морковь и репа, являются сезонными в холодное время года, к тому же они богаты необходимыми питательными веществами, включая бета-каротин, а также витамины С и А, которые дают вашей иммунной системе необходимую поддержку для защиты от простуды и гриппа.

Цитрусовые

Витамин С укрепляет иммунную систему и повышает настроение. Традиционные источники цитрусовых — это апельсины, грейпфруты и лимоны. Но помните, что клубника, манго и киви также богаты витамином С.

Продукты, богатые витамином D

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Продукты, богатые витамином D, необходимы в темные зимние месяцы. Лосось — отличный источник витамина D, ка еще яичные желтки, обогащенные злаки, молоко, красное мясо и грибы шиитаке.

Фасоль

Такие бобы, как нут, богаты белком и содержат почти все незаменимые аминокислоты. Добавляйте сушеные или консервированные бобы в супы и салаты или смешайте их с оливковым маслом первого отжима, лимонным соком, тахини и солью, чтобы приготовить хумус.

Суп с низким содержанием натрия

Суп — идеальная зимняя еда, если он домашнего приготовления или с низким содержанием натрия. Избегайте рецептов, в которых используются сливки, говядина и соль, и используйте те, где в качестве основы — куриный бульон, овощной бульон или вода, а также много овощей.

Добавьте консервированную или сушеную фасоль, или чечевицу в суп для дополнительного белка и клетчатки. Фасоль подавляет аппетит, замедляя пищеварение и стабилизируя уровень сахара в крови, что может помочь контролировать голод и поднять настроение.

Цельное зерно

Киноа и другие цельные зерна, такие как овсянка, фарро, булгур и гречка, обеспечивают организм белком и клетчаткой. Овсянка — хороший зимний завтрак или перекус. Она богата цинком, который необходим вашей иммунной системе для правильной работы, и растворимой клетчаткой, укрепляющей здоровье сердца.

Ягоды

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Клубника, черника, ежевика и малина богаты клетчаткой и антиоксидантами, а также витамином С, марганцем и витамином К1. Наслаждайтесь ягодами в качестве перекуса или добавляйте их в йогурт и овсянку на завтрак.

Греческий йогурт

Греческий йогурт, по сравнению с другими йогуртами, содержит больше белка и является отличным источником витамина B-12, кальция и пробиотиков, которые поддерживают баланс микробиома кишечника. Избегайте обезжиренных, "греческих" и ароматизированных йогуртов. А если вам несладко, подсластите греческий йогурт бананом или ягодами или добавьте в блендер немного молока, свежих фруктов и колотого льда, чтобы получился смузи.

Орехи

Орехи, такие как миндаль, грецкие орехи, кешью и фисташки, богаты антиоксидантами и микроэлементами. Обязательно покупайте сырые, несоленые или с низким содержанием соли вместо засахаренных, соленых или входящих в состав смеси орехов.

Напомним, 5 продуктов, которые лучше есть свежими, а не консервированными.

Ранее Фокус писал о том, как сохранить продукты во время отключения света.

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