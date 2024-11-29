Третий год войны больно бьет по семейным бюджетам: потребители беднеют и просто не в состоянии покупать товары по нынешним ценам. То, что ценники уже нельзя считать адекватными, заметили даже в АМКУ и начали проверку обоснованности повышения цен на куриные яйца. Дорожают не только продукты, но и другие товары и услуги, а у пенсионеров, которые значительную часть пенсий тратят на лекарства, ситуация вообще патовая.

Если верить опросам, сегодня 44% украинцев экономят на продуктах. Экономисты говорят, что вопреки всем действиям правительства по детенизации экономики, сейчас идет обратный процесс: многие украинцы подрабатывают неофициально, чтобы получить наличные и хотя бы закрыть базовые потребности.

В преддверии праздников цены традиционно вырастут еще больше, но стоит ли ждать снижения стоимости продуктовой корзины в январе? Эти и другие вопросы Фокус обсудил с экспертом Всемирного Банка Оксаной Руженковой.

Экспорт продуктов: постоянно растет

Сегодня, когда производители чуть ли не в один голос говорят о существенном сокращении внутреннего потребления и массовом переходе населения на более дешевые продукты, наращивание экспорта выглядит вполне логичным. С другой стороны, говорит эксперт ВБ Оксана Руженкова, если посмотреть на динамику роста экспорта, возникают некоторые сомнения, что у производителей на самом деле все настолько плохо, как они об этом говорят.

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"За 10 месяцев 2024 года экспорт яиц вырос в полтора раза, твердого сыра — на 41%, хлебобулочных изделий — на 22%, сыворотки — на 26%, сгущенного молока — более чем на 6%, шоколада — на 13%, — приводит цифры эксперт. — При этом экспорт колбасы увеличился на 28%, а мясных консервов — почти вдвое (+94%). В таких условиях трудно говорить о том, что украинские производители продуктов чувствуют себя совсем плохо — все же они получают валютную выручку, и немалую".

Производители за счет экспортной торговли вполне могли бы сдержать цены, но не делают этого Фото: Getty Images

Учитывая приведенные цифры, производители за счет экспортной торговли вполне могли бы сдержать цены, считает Руженкова. Но они не только не делают этого, но и понемногу сворачивают бизнес.

Во-первых, опасаются повышения налогов, которое уже приняла ВР, но еще не подписал президент. Это напрямую коснется всего "белого" бизнеса и частично "серого", которые, в свою очередь, будут перекладывать и дальше увеличенные расходы на плечи потребителей.

Овощи борщевого набора уже стали в Украине "золотыми"

Во-вторых, продолжает эксперт, предприятия закладывают в цены проблемы с коммуналкой: подорожание электроэнергии, возможные проблемы с водой в случае обстрелов.

И, наконец, свой вклад вносит мобилизация. Критически важным предприятиям хоть и оставляют 50% персонала, однако не советуются с бизнесом, кого мобилизовать из 50%-й квоты. То есть, вместо кладовщика легко могут забрать редкого узкого специалиста, не заморачиваясь сверкой предоставленных предприятием списков.

Овощи и фрукты: будут дорожать и в дальнейшем

Овощи борщевого набора уже стали в Украине "золотыми", и продаются они гораздо дороже, чем у многих европейских соседей. Например, в то время, как в эстонских супермаркетах картофель лежит по 34 цента, а морковь — по 33 цента, минимальные цены в украинских супермаркетах составляют 28,70 грн (в эквиваленте — 66 центов) и 26,80 грн (61 цент) соответственно. При этом эксперты не сомневаются, что овощи будут дорожать и в дальнейшем.

В эстонских супермаркетах морковь стоит 33 цента Фото: Фото Мичковская

"Повышение цен вызвано не только подорожанием составляющих производства, но и, как уже говорили выше, перестраховкой бизнесов, — отметила Оксана Руженкова в разговоре с Фокусом. — Кроме того, некоторые производители оставили в поле неубранные капусту, свеклу, потому что мужчины не выходили на уборку, опасаясь, что их прямо с полей заберут в армию".

Что касается прогнозов, то цены на овощи и фрукты резко поднимутся в период сильных морозов. Если в это время будут происходить отключения электроэнергии, хранилища будут обесточены, соответственно, товар будет портиться, производители начнут оперативно сбывать некондицию и предложение на рынке увеличится. Сбивать растущие цены частично сможет импорт, но все же на существенное снижение рассчитывать не стоит.

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Кроме того, добавляет эксперт, в ряде сегментов началась серия банкротств, около 40% предприятий, которые занимаются переработкой овощей, сейчас ищут инвесторов.

Информация от "Укрцукор" также не радует. На днях они сообщили, что в сезоне 2024/2025 будут работать 29 сахарных заводов, тогда как их в Украине 38.

"Переработка овощей продолжит сворачиваться и в 2025 году, — прогнозирует Руженкова. — У нас уже в этом году неурожай горошка и кукурузы. Сотни гектаров овощных полей затоплены и не подлежат восстановлению".

Около 40% предприятий, которые занимаются переработкой овощей, сейчас ищут инвесторов

Из позитивных новостей — ожидание роста производства картофеля в следующем году. "Многие картофелеводы уже в ноябре распродали не только весь продовольственный, но и семенной картофель, тогда как раньше семена могли продавать вплоть до поздней весны, — говорит Оксана Руженкова. — Это говорит о том, что в сегмент заходят новые промышленные производители. Рентабельность овощеводства сегодня высока, что объясняет интерес к ней как крупных агрохолдингов, так и фермеров. В любом случае в следующем году овощи также не будут дешевыми, потому что Украина еще не наверстала утраченные с начала полномасштабной войны и площади, и объемы".

Молочка дорожает, мясо держится: что с остальными ценами

Цены на хлеб, по мнению Руженковой, будут держаться до последнего, потому что это базовый продукт, на который нельзя повышать цены более чем на 5%, не проинформировав супермаркеты за месяц. Поэтому здесь больших скачков не будет.

Более-менее позитивные ожидания экспертов связаны с мясом, производители которого чувствуют себя хорошо.

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"Свиноводство в прошлом году показало более 300% рентабельности, поэтому сегодня цены на свинину радуют, — говорит Руженкова. — Если раньше свинина продавалась по 250-260 грн, то сейчас ту же лопатку можно взять по акции по 145-150 грн. Скорее всего, цены до Нового года будут держаться примерно на этом уровне, так что праздничный стол вполне может быть мясным".

Правда, добавляет эксперт, переработанное мясо — колбасы и консервы — продолжат дорожать. С птицеводами, которые только и говорят о подорожании производства и кормов, тоже все непросто. "Согласно отчету МХП, за три квартала 2024 года компания сократила производство мяса птицы в Украине на 8%, а в Европе за это же время увеличила на 11%, — приводит цифры Оксана Руженкова. — Бизнес прекрасно чувствует конъюнктуру внутреннего рынка и готов не просто как можно больше отправить на экспорт, но и вообще заниматься производством за рубежом".

Многие покупатели могут позволить себе продукты только по акции Фото: Фокус

Выросли объемы экспорта и у молочников, при этом стадо крупного рогатого скота в Украине сократилось более чем на 10%. В связи с этим, отметила эксперт ВБ, возникает резонный вопрос: а что же остается на внутреннем рынке?

"Учитывая серьезное подорожание сливочного масла в Европе, вполне могли бы заработать на экспорте и за счет этого сдержать цены на внутреннем рынке, — говорит Руженкова. — Но нет: в Украине цены уже настолько неадекватны, что потребители массово переходят на спреды".

Что дальше: дешевле не будет

Обычно эксперты дают на декабрь-январь традиционные прогнозы: в декабре, накануне Рождества и Нового года, цены резко пойдут вверх, а в январе постепенно будут снижаться. В этом году специалисты настроены менее оптимистично и говорят, что январского снижения цен, скорее всего, не будет. То есть под Новый год цены поднимутся практически на все, а потом темпы подорожания просто замедлятся.

Под Новый год цены поднимутся практически на все, а потом темпы подорожания замедлятся

"Главное — продержаться зиму, а в середине весны уже станет легче, — считает Оксана Руженкова. — Появятся ранние овощи, вырастут надои, начнут нестись куры. А пока, видимо, придется просто меньше есть. Уже сейчас часто вижу, что украинцы покупают овощи "как в Европе": оплачивают на кассе одну морковь и одну луковицу. Более того: я знаю, что многие начали хранить овощи борщевого набора в холодильнике, потому что выбрасывать картошку или морковь при нынешних ценах стало слишком дорогим удовольствием. Сейчас украинцы практически перестали выбрасывать еду".