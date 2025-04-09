Повернення до довоєнного часу: Європа не продовжить "торговельний безвіз" з Україною, — ЗМІ

Європейський Союз не запроваджуватиме нових торговельних преференцій для України після завершення дії "торгового безвізу" 5 червня поточного року.

Related video

Про це виданню "Європейська правда" повідомив європейський чиновник, знайомий із перебігом обговорень.

Після 5 червня автономні торговельні заходи, надані Україні, закінчаться і умови торгівлі будуть на довоєнному рівні. Із 6 червня закінчаться як торговельні преференції, так і обмежувальні заходи проти низки товарів, включно з м'ясом курки, яйцями, медом та іншими, зазначив співрозмовник.

Однак Євросоюз збирається запропонувати сприятливі для України зміни. Чиновники обговорюють ідею залишити торговельні преференції для деяких найменувань українських експортних позицій, включно зі сталлю.

Європа продовжить обговорювати зміни до статті 29 Угоди про асоціацію між Україною та ЄС з метою напрацювання максимально вигідних умов для обох сторін і підтримати економіку України, яка постраждала від війни.

Тим часом Україна підписала оновлену угоду про вільну торгівлю з країнами Європейської асоціації вільної торгівлі (ЄАВТ). До цього об'єднання входять Швейцарія, Норвегія, Ісландія та Ліхтенштейн.

За умовами документа, кількість безмитних товарів має збільшитися на 66,2%. Минулого року товарообіг між Україною та країнами ЄАВТ дійшов до 1,3 мільярда євро.

Фокус раніше детально аналізував наслідки припинення вільної торгівлі України з країнами Євросоюзу. У майбутньому очікується серйозний удар по українській економіці.

Нагадаємо, 2024 року Україна експортувала товарів на $41,6 млрд. Найбільше з країни експортували продовольчі товари на $24,6 млрд, головним покупцем була Європа.