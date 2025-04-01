Беспошлинная торговля Украины и ЕС действует только до 5 июня 2025 года. Далее безвиз для торговли могут отменить полностью или же продлить еще на год. Фокус выяснил, какими будут последствия, если свободной торговли со странами Евросоюза Украина больше не будет иметь.

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Отмена торгового безвиза может серьезно ударить по экономике Украины. Воюющее государство испытывает "действительно разрушительные" последствия, особенно на фоне неопределенности в отношении военной поддержки со стороны США, пишет Financial Times. Некоторые компании рискуют полностью остановить свою деятельность, что, вероятно, приведет к проблемам в обеспечении продовольствием украинцев, говорят Фокусу экономические эксперты.

Торговля без квот и пошлин: когда Украина получила свободный доступ на европейские рынки

После полномасштабного вторжения России Украина получила фактически свободный доступ на рынок ЕС, что означало экспортирование сельскохозяйственной продукции в блок без квот и пошлин. В мае 2024-го Евросоюз одобрил продление беспошлинной торговли с Украиной до 5 июня 2025 года. Премьер-министр Денис Шмыгаль представил это как "важную поддержку для украинских производителей, экспорта и экономики".

В мае 2024-го Евросоюз одобрил продление беспошлинной торговли с Украиной до 5 июня 2025 года Фото: Twitter

Несмотря на предохранители для защиты интересов европейских аграриев, позволявшие Еврокомиссии тормозить торговлю в случае препятствования украинского импорта ряда продуктов (птица, яйца, сахар, овес, крупы, кукуруза, мед), а также несогласие относительно продолжения такой торговли со стороны Польши, Венгрии и Франции, льготы действовали и действительно помогали поддерживать украинскую экономику. Однако по состоянию на март 2025-го Европейская комиссия не представила Совету ЕС предложений по новому формату торгового сотрудничества с Украиной. Переговоры продолжаются, но конкретных решений нет.

После полномасштабного вторжения России Украина получила фактически свободный доступ на рынок ЕС, что означало экспортирование сельскохозяйственной продукции в блок без квот и пошлин

Сейчас, как и в начале полномасштабной войны в Украине, в ЕС все еще говорят о давлении украинского импорта на цены и препятствовании местным фермерам. А Польша, Венгрия, Словакия и Болгария, в частности, еще раньше ввели ограничения на импорт украинских зерновых.

С приближением завершения действия нынешних торговых льгот ЕС напряжение в Украине растет. Как подтвердила Фокусу старший экономист ЦЭС Яна Охрименко, интрига относительно дальнейшей судьбы торгового безвиза сохраняется.

"С одной стороны, еще год назад Европейская Комиссия задекларировала, что автономные торговые меры не будут продолжены, зато назрела необходимость пересмотреть условия Соглашения об ассоциации (это должно было произойти еще в 2021-2022 годах, но война помешала). С другой стороны, международную экономическую ситуацию можно назвать (по меньшей мере) динамичной", — отмечает Яна Охрименко.

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По словам заместителя министра экономики Украины Тараса Качки, окончательного решения в ЕС по торговому безвизу еще нет. А министр финансов Сергей Марченко, которого цитирует Financial Times, считает, что непродление стало бы "очень неправильным сигналом", он отмечает, что ЕС является ключевым торговым партнером Украины, и возвращение к условиям, которые действовали до войны, серьезно навредит стране.

Министр сельского хозяйства Виталий Коваль призывает Польшу использовать свое председательство в ЕС для продвижения соглашения. "Украина должна четко понимать дальнейшие условия доступа к рынку ЕС", — отмечает Коваль.

Тем временем министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский выступает "категорически против" расширения свободной торговли с Украиной.

Любое затягивание решения нанесет удар по экономике, которая уже страдает от неопределенности относительно будущей поддержки со стороны США

В такой ситуации, с учетом, что времени на новое соглашение остается мало, временное продление действующих правил выглядит наиболее вероятным сценарием.

Украинские чиновники отмечают, что любое затягивание решения нанесет удар по экономике, которая уже страдает от неопределенности относительно будущей поддержки со стороны США. "Без поддержки Соединенных Штатов мы оказались бы в очень драматической ситуации", — говорит министр финансов Сергей Марченко.

Больше всего Украина экспортирует сельскохозяйственную продукцию Фото: Bloomberg

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По информации первого вице-премьер-министра — министра экономики Украины Юлии Свириденко, больше всего Украина экспортирует сельскохозяйственную продукцию. Согласно показателям в январе 2025 года, Украина экспортировала товаров на сумму 3,1 млрд долларов, больше всего из этого приходится на кукурузу (521 млн долларов или 2,5 млн тонн), подсолнечное масло (426 млн долларов или 378 тыс. тонн), пшеницу (188 млн долларов или 891 тыс. тонн).

Также по состоянию на январь 2025 года в топ товаров, которые Украина экспортировала, вошли:

руды и концентраты железные (247 млн долларов или 3,1 млн тонн);

провода изолированные, кабели (104 млн долларов или 6 тыс. тонн);

соевые бобы (90 млн долларов или 223 тыс. тонн).

Как пояснила экономист Яна Охрименко, до февраля 2022 года большинство ограничений на украинский импорт в ЕС касались именно сельскохозяйственных товаров и продуктов пищеперерабатывающей промышленности. Соответственно, возможное возвращение ограничений (преимущественно в форме тарифных квот) отразится именно на аграрных экспортерах.

"На ЕС приходится 60% украинского экспорта в 2024 году. При этом, с начала полномасштабного вторжения, значительная доля украинского экспорта в ЕС (более 50% в 2024 году) — это продукты питания и сельскохозяйственная продукция. По подсчетам УКАБ, украинская экономика может недополучить около 3 млрд евро, если ЕС вернет пошлины на украинские товары (а это примерно 7% от общей стоимости украинского экспорта в 2024 году).

Наибольший объем экспорта в 2024 году украинские компании направили в Польшу, Испанию, Исландию, Германию и Нидерланды

По ее словам, почти половина экспорта (49%) приходится на аграрную продукцию, тогда как в импорте преобладала продукция машиностроения (39%), в частности электрическое оборудование, например, генераторы и трансформаторы, а также минеральные топлива, преимущественно нефть и нефтепродукты.

Больше всего в 2025 году Украина торговала с Польшей, Испанией, Исландией, а в пятерку крупнейших импортеров неизменно входят Турция, Германия, Чехия и Болгария.

Географическая структура внешней торговли товарами Украины

Географическая структура внешней торговли товарами Украины Фото: ЦЕС

*Источник: Государственная таможенная служба Украины, расчеты ЦЭС

Как отметили в комментарии Фокусу эксперты Европейской Бизнес Ассоциации, в случае отмены торгового безвиза, кроме зерновой отрасли, от отмены торгового безвиза значительно пострадает и молочная.

"Украинский бизнес столкнется с неопределенностью в построении дальнейших бизнес-процессов, что усложнит заключение новых договоров с западными партнерами. Некоторые компании рискуют полностью остановить свою деятельность, что может привести к проблемам в обеспечении населения продовольствием. Особенно чувствительными к таким изменениям являются зерновая и молочная отрасль. Молочная отрасль, которая уже оказалась в очень сложных условиях, может потерять возможность экспортировать продукцию в ЕС. Сегодня более 50 молочных перерабатывающих площадок имеют разрешение на экспорт в ЕС, и потеря этого рынка может иметь критические последствия", — говорят экономисты ЕБА.

Украинский бизнес столкнется с неопределенностью в построении дальнейших бизнес-процессов, что усложнит заключение новых договоров с западными партнерами

Там добавляют, что отмена автономных торговых мер не является отменой Соглашения о свободной торговле, но это станет серьезным ударом для экономики Украины, ведь агросектор является одним из ключевых экспортных направлений, а снижение экспорта будет означать потерю валютных поступлений, что критически важно в условиях войны. Кроме того, украинские предприятия, зависящие от экспорта в ЕС, могут столкнуться с финансовыми проблемами, сокращением производства и даже остановкой деятельности, что также негативно повлияет на занятость, ведь много рабочих мест в сельском хозяйстве и перерабатывающей промышленности зависит от стабильного экспорта.

По среднесрочному прогнозу, к 2028 году курс гривны дойдет до уровня 52 грн/долл Фото: УНИАН

Влияние на курс гривны: что будет с валютным рынком в случае прекращения соглашения о беспошлинной торговле

Директор аналитического департамента инвестиционной компании Eavex Capital Дмитрий Чурин говорит, что поскольку объемы украинского экспорта существенно меньше объемов импорта, дополнительные барьеры со стороны ЕС для товаров из Украины будут ухудшать деловой климат. Эксперт также напоминает и о последствиях возможного прекращения соглашения о свободной торговле с Украиной, для курса гривны.

"Существует среднесрочный прогноз, что к 2028 году он дойдет до уровня 52 грн/долл. В периоде ближайших месяцев колебания курса могут быть не значительными, но на более отдаленном горизонте девальвации национальной валюты не избежать", — говорит Дмитрий Чурин.

Поскольку объемы украинского экспорта существенно меньше объемов импорта, дополнительные барьеры со стороны ЕС для товаров из Украины будут ухудшать деловой климат

С Дмитрием Чуриным соглашается финансовый аналитик, член Украинского общества финансовых аналитиков Андрей Шевчишин. По его словам, хотя и очень трудно представить отказ Европы от продления соглашения о свободной торговле, в случае отмены безвиза, Украина будет иметь не только очень большие проблемы с внешней торговлей и объемом валютных поступлений, но и вообще со вступлением в Евросоюз.

"По крайней мере, такие действия можно будет рассматривать как свидетельство того, что и европейское партнерство уже не то. А значит и перспективы вступления Украины в ЕС будет трудно обсуждать", — добавил Шевчишин.

По его мнению, в ближайшее время ЕС все же продлит соглашение, однако расширит объемы квот для товаров.

"Они и так сейчас действуют на некоторые агротовары. По факту, стороны будут их обсуждать, и думаю, придут к консенсусу. В негативном сценарии, если произойдет остановка соглашения, мы будем иметь очень большие проблемы с внешней торговлей и объемом валютных поступлений, ведь ЕС — наш главный торговый партнер", — добавил Шевчишин.