Мало зарабатывают: ЕС планирует резко сократить импорт украинского сахара и зерна, — Reuters

В 2024 году европейские фермеры потеряли 30% прибыли из-за дешевого украинского зерна, написали журналисты. Еврокомиссия пообещала исправить ситуацию.

Related video

Украинские производители агропродукции в 2025 году будут иметь серьезные ограничения на ввоз в Европейский Союз сахара и зерна. Решение примут на третий год полномасштабного вторжения Российской Федерации, из-за которого Европу заполнили дешевые зерновые из Украины. О предстоящем решении европейских чиновников написало агентство Reuters.

Агентство получило информацию от пяти неназванных источников в ЕС, а также отыскало публичные высказывания европейских и украинских чиновников. Три анонимных источника утверждали, что Европейская комиссия ограничит импорт сахара из Украины. Об этом заявил комиссар ЕС по вопросам сельского хозяйства Кристоф Хансен во время встречи с французскими аграриями в Париже. Агропроизводители пожаловались, что нашествие дешевого украинского сахара привело к обвалу цен и недополучению прибыли, на которую они рассчитывали. В ответ Хансен заявил, что будет соответствующее ограничивающее решение. Впрочем, размер сокращения еврочиновник не озвучил.

"[Импорт] будет "значительно ниже" текущего уровня", — привели источники слова комиссара ЕС.

Еще два неназванных собеседника Reuters добавили, что сократят также импорт зерновых из Украины. Издание сообщило, что обратилось за комментариями к представителям ЕС и Украины, но ответа пока нет.

Между тем журналисты нашли заявление заместитель министра экономики Украины Тарас Качка. Качка выразил надежду, что европейцы заключат справедливое агросоглашение с Украиной и не будут возвращаться к условиям, которые были 10 лет назад.

Украинское зерно и ЕС — детали

Reuters привело данные по импорту украинской агропродукции в Европу и то, как на это отреагировали рынки:

до вторжения РФ Украина имела квоты на импорт сахара — разрешалось ввозить в ЕС 20 тыс. тонн;

после вторжения квоты отменили и в Европу приехало 400 тыс. тонн сахара в 2022-23 гг. и 500 тыс. тонн в 2023-24 гг;

в июле 2024 года ЕС вернул квоту — разрешил ввозить не более 262 650 тонн сахара;

в январе 2025 года начала действовать новая квота — на 109 440 тонн, но Украина ею еще не воспользовалась;

цены на сахар в ЕС в 2024 году упали на 30%;

с 2018 года Европа производила 14,5 до 17,6 млн тонн сахара в год и импортировала 2-3 млн тонн.

Отметим, Фокус писал о столкновениях на украинской границе, которые произошли в 2023-24 гг. и касались вывоза агропродукции. Из-за проблем с черноморскими портами, которые заблокировали ВС РФ, и из-за ограниченной пропускной способности "зеленого коридора", украинцы повезли зерно другим путем. В частности — по железной дороге и грузовиками через западную границу. После этого начались беспорядки, например, польских фермеров, которым не нравилось появление конкурентов и уменьшение цен. После серии переговоров граница все же разблокировалась и каждый раз речь шла о том, что, вероятно, изменят условия экспорта агропродукции из Украины в Европу.

Напоминаем, 12 марта ВС РФ ударили по Одесскому морскому порту и попали в корабль, который должен был вывезти украинское зерно. Между тем 14 марта министр юстиции Ольга Стефанишина сообщила, в каком году, вероятно, Украина станет полноправным членом ЕС.