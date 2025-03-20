Замало заробляють: ЄС планує різко скоротити імпорт українського цукру та зерна, — Reuters

У 2024 році європейські фермери втратили 30% прибутку через дешеве українське збіжжя, написали журналісти. Єврокомісія пообіцяла виправити ситуацію.

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Українські виробники агропродукції у 2025 році матимуть серйозні обмеження на ввезення у Європейський Союз цукру та зерна. Рішення приймуть на третій рік повномасштабного вторгнення Російської Федерації, через яке Європу заповнили дешеві зернові з України. Про майбутнє рішення європейських чиновників написало агентство Reuters.

Агентство отримало інформацію від п'ятьох неназваних джерел в ЄС, а також відшукало публічні вислови європейських та українських чиновників. Три анонімні джерела стверджували, що Європейська комісія обмежить імпорт цукру з України. Про це заявив комісар ЄС з питань сільського господарства Крістоф Хансен під час зустрічі з французькими аграріями у Парижі. Агровиробники поскаржились, що навала дешевого українського цукру призвела до обвалу цін і недоотримання прибутку, на який вони розраховували. У відповідь Хансен заявив, що буде відповідне обмежуюче рішення. Втім, розмір скорочення єврочиновник не озвучив.

"[Імпорт] буде "значно нижче" поточного рівня", — навели джерела слова комісара ЄС.

Ще два неназваних співрозмовники Reuters додали, що скоротять також імпорт зернових з України. Видання повідомило, що звернулось за коментарями до урядів ЄС та України, але відповіді поки що немає.

Тим часом журналісти відшукали заяву заступник міністра економіки України Тарас Качка. Качка висловив сподівання, що європейці укладуть справедливу агроугоду з Україною і не будуть повертатись до умов, які були 10 років тому.

Українське зерно і ЄС — деталі

Reuters навело дані щодо імпорту української агропродукції в Європу і те, як на це відреагували ринки:

до вторгнення РФ Україна мала квоти на імпорт цукру — дозволялось ввозити 20 тис. тонн;

після вторгнення квоти скасували і в Європу приїхало 400 тис. тонн цукру у 2022-23 рр. та 500 тис. тонн у 2023-24 рр.;

у липні 2024 року ЄС повернув квоту — дозволив ввозити не більш як 262 650 тонн цукру;

у січні 2025 року почала діяти нова квота — на 109 440 тонн, але Україна нею ще не скористалась;

ціни на цукор у ЄС у 2024 році упали на 30%;

з 2018 року Європа виробляла 14,5 до 17,6 млн тонн цукру на рік і імпортувала 2-3 млн тонн.

Зазначимо, Фокус писав про сутички на українському кордоні, які відбулись у 2023-24 рр. та стосувались вивезення агропродукції. Через проблеми з чорноморськими портами, які заблокували ЗС РФ, і через обмежену пропускну здатність "зеленого коридору", українці повезли збіжжя іншим шляхом. Зокрема — залізницею та вантажівками через західний кордон. Після цього почались заворушення, наприклад, польських фермерів, яким не подобалась поява конкурентів і зменшення цін. Після серії перемовин кордон все ж розблоковувався і щоразу ішлося про те, що, ймовірно, змінять умови експорту агропродукції з України в Європу.

Нагадуємо, 12 березня ЗС РФ вдарили по Одеському морському порту та влучили у корабель, який мав вивезти українське збіжжя. Тим часом 14 березня міністерка юстиції Ольга Стефанішина повідомила, у якому році, ймовірно, Україна стане повноправним членом ЄС.