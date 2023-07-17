Є альтернатива: вихід РФ з зернової угоди не перекриває шлях українському зерну, — BBC

На думку експерта, український уряд заздалегідь почав думати, як розв'язати проблеми через демарш Росії: працювали з судновласниками та домовлялись щодо нових напрямків перевезення.

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Микола Горбачьов, президент Української зернової асоціації, заявив, що уряд передбачав розривання зернової угоди Росією. Тому почали робити деякі кроки для того, щоб продовжити вивезення українського збіжжя. Про кроки, які вживаються у даному напрямі, Горбачьов розповів російській службі BBC.

За словами очільника УЗА, українські урядовці почали діяти заздалегідь. Зокрема, укладали прямі угоди з власниками кораблів, які погоджувались експортувати зерно. Подібні дії, на думку Горбачьова, допоможуть продовжити експорт всупереч діям РФ.

Крім того, було названо мінімум один альтернативний шлях для українського зерна — через Дунай. Однак він визнав, що транспортування цим шляхом все ж дорожче, а кількість перевезеного вантажу — менша, ніж потрібно було б.

Зазначимо, Горбачьов більш докладно прокоментував ситуацію агропорталу Latifundist. Зокрема, фахівець розглянув усі плюси, мінуси та проблеми наступних альтернативних напрямків руху зерна:

через морські порти Констанци;

через Дунай;

залізницею через Молдову та Румунію;

залізницею та автотранспортом через західний кордон України.

Які є альтернативні шляхи експорту українського зерна

Між тим УЗА підрахувало, скільки ж збіжжя змогла вивезти Україна за весь час зернової угоди — ідеться про 32,8 млн тонн.

Скільки зерна вивезла Україна через зернвий коридор Фото: Українська зернова асоціація

При цьому через сухопутний кордон перевезено на набагато менше (за перші два місяці 2023 року — до 1 млн тонн).

Очільник УЗА згадує про ще один шлях: є пропозиція створити так звані "сухі порти". "Сухий порт" — накопичувальний комплекс, де можна було б зберігати зерно і потім поступово доправляти за призначенням. Пропонують збудувати два сухі порти — на 2,6-6 млн тонн біля Ягодина та 4,2-11,2 млн тонн біля Шегині.

Нагадуємо, уряд Росії оголосив про припинення угоди про зерновий коридор: згідно з заявою МЗС РФ, це станеться 18 липня. При цьому Урсула фон дер Ляєн, глава Єврокомісії, назвала такий вчинок "цинічним кроком".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський зазначив, що насправді РФ розірвала угоду, укладену з ООН та Туреччиною. Між тим Україна угоду не розривала і готов й далі відвантажувати зерно.

Експерти припустили, що саме вимагатиме Росія за відновлення угоди: натякають, що ідеться про алюміній та аміак. Також може спробувати відновити платежі Swift через "Россільгоспбанк".