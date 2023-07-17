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Зерно дорожче за імідж: Росія торгується з Україною за аміак і алюміній, — економісти

Зерно, Зернова угода, експорт зерна Україна
Фото: Getty Images | Фото ілюстративне. Зерновим коридором відвантажили понад 33 млн тонн продукції, заявив президент Туреччини

Односторонній вихід Росії із "зернової угоди" підняв світові ціни на пшеницю. Головним "досягненням" шантажу Москви стане повернення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, адже Київ не піде на запуск аміакопроводу і вивезення металів, упевнені опитані Фокусом аналітики.

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Москва вийшла із "зернової угоди" — МЗС РФ заявило про припинення дії угоди з 18 липня, відкликання гарантій безпеки для судноплавства і згортання морського гумкоридору в північно-західній акваторії Чорного моря.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Зерновим коридором відвантажили понад 33 мільйони тонн продукції і багато країн було врятовано від продовольчої кризи, вважає він.

"Я думаю, президент Росії Володимир Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Коли ми зустрінемося в Туреччині в серпні, ми обговоримо це питання", — пообіцяв турецький лідер.

Ф'ючерси на пшеницю з поставкою у вересні подорожчали до 6,89 доларів за бушель (на 4,24%) після виходу Москви з чорноморської ініціативи, свідчать дані торгів Чиказької товарної біржі.

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Ціна пшениці на світових ринках збільшилася більш ніж на 4%

Призупинення Росією чорноморського зернового коридору може призвести до світового зростання цін на продовольство, особливо в найбідніших країнах. Україна і Росія входять до числа найбільших світових експортерів зерна та інших продуктів харчування, пише Reuters.

Останнє судно покинуло Україну в рамках угоди в неділю, 16 липня. Через зрив договору щодо Чорноморського коридору більшість судновласників тепер утримуються від заходів в українські порти, заявив агентству головний операційний директор данської судноплавної групи NORDEN Крістіан Вінтер Крістенсен.

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Ймовірно, Росія публічно відстоюватиме три вимоги в обмін на відновлення "зернової угоди" з Україною. Основна і найбільш реальна — це приєднання "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, сказав Фокусу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин .

"Друге — це запуск підприємства "Укрхімтрансаміак", найбільшого світового оператора аміакопроводу з РФ. І третє — зняття обмежень на експорт російського зерна", — зазначив він.

За оцінками Пендзина, Київ ніколи не піде на запуск аміакопроводу і єдиний можливий варіант — це гарантування ВМС Туреччини проходження гуманітарних суден України із зерном.

Вихід із "зернової угоди" повністю нівелював роль РФ як договороздатного партнера для Заходу і послужить приводом для розробок наступних санкційних пакетів. На черзі може бути заборона російського алюмінію, каже в бесіді з Фокусом український політтехнолог Олег Постернак.

Канада, США і Велика Британія в березні заборонили імпорт з Росії всіх виробів з алюмінію, Європа все ще розглядає цю можливість. А нещодавно в порту польського міста Щецин виявили величезний склад із російським алюмінієм, виробленим у березні 2023 року.

"Алюміній, ядерне паливо і нафта — це бюджетоутворюючі статті доходу Росії. Наступні рівні санкцій покажуть, наскільки в ЄС готові відмовитися від товарів із РФ", — додав політтехнолог.

Про остаточний вихід Росії з чорноморської ініціативи говорити зарано, адже після серпневої зустрічі Путіна й Ердогана все може змінитися, вважає політолог Ігор Рейтерович.

"Москва повернеться в угоду за мінімально достатніх умов. РФ може шантажувати Україну — затримувати або топити судна із зерном, але їм самим потрібен цей шлях для експорту продукції", — прокоментував він Фокусу.

Максимум, що може вимагати Росія — повернення "Россільгоспбанка" в платіжну систему SWIFT. Історія з додаванням аміаку та алюмінію в угоду — нереальна, упевнений експерт.

Нагадаємо, що в день вибуху на Кримському мосту прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков оголосив про припинення дії "зернової угоди". Вибухи в Криму не вплинули на позицію Москви, заявив він.

Росія раніше висувала як умову продовження зернової угоди перепідключення Россельхозбанка до SWIFT. Євродепутати вважали це "найменш поганим варіантом" з усіх наявних.