Зерно дорожче за імідж: Росія торгується з Україною за аміак і алюміній, — економісти

Односторонній вихід Росії із "зернової угоди" підняв світові ціни на пшеницю. Головним "досягненням" шантажу Москви стане повернення "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, адже Київ не піде на запуск аміакопроводу і вивезення металів, упевнені опитані Фокусом аналітики.

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Москва вийшла із "зернової угоди" — МЗС РФ заявило про припинення дії угоди з 18 липня, відкликання гарантій безпеки для судноплавства і згортання морського гумкоридору в північно-західній акваторії Чорного моря.

Президент Туреччини Реджеп Ердоган заявив, що чорноморська ініціатива увійшла в історію як важливий дипломатичний успіх. Зерновим коридором відвантажили понад 33 мільйони тонн продукції і багато країн було врятовано від продовольчої кризи, вважає він.

"Я думаю, президент Росії Володимир Путін хоче, щоб цей гуманітарний міст тривав. Коли ми зустрінемося в Туреччині в серпні, ми обговоримо це питання", — пообіцяв турецький лідер.

Ф'ючерси на пшеницю з поставкою у вересні подорожчали до 6,89 доларів за бушель (на 4,24%) після виходу Москви з чорноморської ініціативи, свідчать дані торгів Чиказької товарної біржі.

Ціна пшениці на світових ринках збільшилася більш ніж на 4%

Призупинення Росією чорноморського зернового коридору може призвести до світового зростання цін на продовольство, особливо в найбідніших країнах. Україна і Росія входять до числа найбільших світових експортерів зерна та інших продуктів харчування, пише Reuters.

Останнє судно покинуло Україну в рамках угоди в неділю, 16 липня. Через зрив договору щодо Чорноморського коридору більшість судновласників тепер утримуються від заходів в українські порти, заявив агентству головний операційний директор данської судноплавної групи NORDEN Крістіан Вінтер Крістенсен.

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Ймовірно, Росія публічно відстоюватиме три вимоги в обмін на відновлення "зернової угоди" з Україною. Основна і найбільш реальна — це приєднання "Россільгоспбанку" до системи SWIFT, сказав Фокусу економіст, виконавчий директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин .

"Друге — це запуск підприємства "Укрхімтрансаміак", найбільшого світового оператора аміакопроводу з РФ. І третє — зняття обмежень на експорт російського зерна", — зазначив він.

За оцінками Пендзина, Київ ніколи не піде на запуск аміакопроводу і єдиний можливий варіант — це гарантування ВМС Туреччини проходження гуманітарних суден України із зерном.

Вихід із "зернової угоди" повністю нівелював роль РФ як договороздатного партнера для Заходу і послужить приводом для розробок наступних санкційних пакетів. На черзі може бути заборона російського алюмінію, каже в бесіді з Фокусом український політтехнолог Олег Постернак.

Канада, США і Велика Британія в березні заборонили імпорт з Росії всіх виробів з алюмінію, Європа все ще розглядає цю можливість. А нещодавно в порту польського міста Щецин виявили величезний склад із російським алюмінієм, виробленим у березні 2023 року.

"Алюміній, ядерне паливо і нафта — це бюджетоутворюючі статті доходу Росії. Наступні рівні санкцій покажуть, наскільки в ЄС готові відмовитися від товарів із РФ", — додав політтехнолог.

Про остаточний вихід Росії з чорноморської ініціативи говорити зарано, адже після серпневої зустрічі Путіна й Ердогана все може змінитися, вважає політолог Ігор Рейтерович.

"Москва повернеться в угоду за мінімально достатніх умов. РФ може шантажувати Україну — затримувати або топити судна із зерном, але їм самим потрібен цей шлях для експорту продукції", — прокоментував він Фокусу.

Максимум, що може вимагати Росія — повернення "Россільгоспбанка" в платіжну систему SWIFT. Історія з додаванням аміаку та алюмінію в угоду — нереальна, упевнений експерт.

Нагадаємо, що в день вибуху на Кримському мосту прес-секретар Кремля Дмитро Пєсков оголосив про припинення дії "зернової угоди". Вибухи в Криму не вплинули на позицію Москви, заявив він.

Росія раніше висувала як умову продовження зернової угоди перепідключення Россельхозбанка до SWIFT. Євродепутати вважали це "найменш поганим варіантом" з усіх наявних.