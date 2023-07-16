"Оце так санкції працюють": українець показав алюміній із Росії в порту Польщі (відео)

Маркування на алюмінії свідчить, що продукція була виготовлена в Росії у березні 2023 року. У Європі наразі лише розглядають можливість введення санкцій на цю продукцію, тоді як США, Канада й Велика Британія ухвалили обмеження.

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Українець показав величезний склад із російським алюмінієм у порту польського Щецина й обурився рівню ефективності санкцій. У Twitter-Apocalypto опубліковане відповідне відео.

Він зафіксував на території великі об'єми металу. За його словами, маркування свідчить, що продукція була виготовлена в Росії у 2023 році.

Українець обурений тим, що європейські держави й далі продовжують імпортувати товари російської промисловості. РФ намагається шукати шляхи транспортування своєї продукції за межі країни.

"Оце так санкції працюють. Із телевізора кричать, що Росія таких санкцій ще в історії не бачила", — заявив чоловік.

Він звернув увагу, що алюміній виготовили нещодавно, адже продукція датована березнем 2023 року. На відповідних етикетках, які є на експортному товарі, інформація вказана двома мовами: англійською та російською.

Фото: Скрін відео

Санкції проти алюмінію з Росії

Російський алюміній під санкційними обмеженнями з боку окремих країн. У березні влада Канади заборонила імпорт усіх російських виробів із алюмінію. Це стосується необробленого алюмінію, готових виробів і алюмінієвих листів, включно з контейнерами, й інші предмети домашнього вжитку з алюмінію. Під забороною опинилася вся первинна сталеливарна продукція з РФ, включно з нелегованою сталю, чавуном, напівфабрикатами, а також готовими виробами, такими як труби.

Уряд США також запровадив обмеження щодо російського алюмінію. З 10 березня оголошено 200% мито на імпорт алюмінію та алюмінієвих товарів із Російської Федерації. Із квітня США запровадили й відповідні обмеження на алюмінієві вироби, якщо будь-яка кількість первинного алюмінію, який використовується у виробництві алюмінієвих виробів, виплавляється в Росії.

У Європі наразі лише розглядають можливість встановлення санкційного режиму на російський алюміній. Водночас на території Великої Британії в травні було запроваджено заборону на весь імпорт цього й інших металів.

Нагадаємо, у липні в Німеччині конфіскують транспортні засоби з російськими номерами у зв'язку із санкціями Європейського Союзу. Громадяни РФ жаліються, що це незаконно і їх не стосуються санкції, накладені ЄС.