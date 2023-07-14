У Німеччині конфіскують машини з російськими номерами через санкції ЄС (відео)

У Німеччині масово конфіскують автомобілі з російськими номерами. Громадяни РФ жаліються, що це незаконно і їх не стосуються санкції, накладені ЄС.

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Громадяни Росії скаржаться на те, що їхні автомобілі арештовують правоохоронці та митники Німеччини й інших країн ЄС. При цьому вони переконані, що не підпадають під санкції ЄС — намагаються довести це з допомогою адвокатів. Деталі ситуації з російськими авто описані на порталі Deutsche Welle,

У матеріалі розповідаються історії кількох росіян, які втратили автомобілі, перетнувши кордон ЄС.

Наприклад, Іван Коваль переїхав до ФРН взимку і через кілька місяців вирішив перевезти авто. На митниці авто конфіскували. При цьому митники підтвердили, що усі документи він оформив вірно. Однак вони змушені діяти відповідно до санкцій, які на Росію наклала ЄС через вторгнення в Україну.

Кофіскація авто з номерами РФ - історія Івана Коваля

Ще один скаржник — Сергій Подвойський. Чоловік розповів, що його, дружину та дітей висадили посеред дороги, а автомобіль з російськими номерами забрав евакуатор.

Кофіскація авто з номерами РФ - історія Сергія Подвойського

Загалом таких випадків DW нарахувало близько 10 шт.

Митники ФРН пояснили росіянам, на якій підставі арештували автомобілі. Підґрунтя арешту — розпорядження ЄС від 31 липня 2014 року та санкції, накладені вже у 2022 році. Згідно з рішенням у Євросоюз заборонено ввезення легкових автомобілів — і швидкісних для перегонів, і пікапів, і таких, в яких поміщається менш як 10 осіб. При цьому немає значення, з якою метою їх ввозять — чи для власного вжитку, чи на продаж, стверджують німецькі посадовці.

Адвокати, яких найняли росіяни, намагаються визволити авто з-під арешту. При цьому апелюють до того, що німці не вірно переклали англійський термін. Зокрема, в англійському тексті є слово "експорт", а в німецькому перекладі — ввезення, тобто "Einfuhr".

Наразі у видання є інформація, що німецька влада поки що повернула авто лише тому росіянину, який переїхав до ФРН на постійне місце проживання. Решта громадян РФ все ще очікують, чи зможуть вони вислизнути з-під санкцій ЄС.

Конфіскація авто з РФ у Німеччині

Нагадуємо, європейські посадовці працюють над новими — одинадцятим — пакетом санкцій проти РФ. Один з пунктів, який планують внести — знищення можливостей для їхнього обходу.

Група експертів проаналізували нові санкції та оцінила, чи вплинуть вони на економіку Росії. На думку економіста Віталія Шапрана, найпотужнішим ударом є ембарго на нафту, а Іван Ус пропонує накласти обмеження на програмне забезпечення для комп'ютерів та гаджетів.