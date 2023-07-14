В Германии конфискуют машины с российскими номерами из-за санкций ЕС (видео)

В Германии массово конфискуют автомобили с российскими номерами. Граждане РФ жалуются, что это незаконно и их не касаются санкции, наложенные ЕС.

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Граждане России жалуются на то, что их автомобили арестовывают правоохранители и таможенники Германии и других стран ЕС. При этом они убеждены, что не подпадают под санкции ЕС — пытаются доказать это с помощью адвокатов. Детали ситуации с российскими авто описаны на портале Deutsche Welle,

В материале рассказываются истории нескольких россиян, которые потеряли автомобили, пересекая границу ЕС.

Например, Иван Коваль переехал в ФРГ зимой и через несколько месяцев решил перевезти авто. На таможне авто конфисковали. При этом таможенники подтвердили, что все документы он оформил верно. Однако они вынуждены действовать в соответствии с санкциями, которые на Россию наложила ЕС из-за вторжения в Украину.

Конфискация авто с номерами РФ — история Ивана Коваля

Еще один жалобщик — Сергей Подвойский. Мужчина рассказал, что его, жену и детей высадили посреди дороги, а автомобиль с российскими номерами забрал эвакуатор.

Конфискация авто с номерами РФ — история Сергея Подвойского

Всего таких случаев DW насчитало около 10 шт.

Таможенники ФРГ объяснили россиянам, на каком основании арестовали автомобили. Основание ареста — распоряжение ЕС от 31 июля 2014 года и санкции, наложенные уже в 2022 году. Согласно решению в Евросоюз запрещен ввоз легковых автомобилей — и скоростных для гонок, и пикапов, и таких, в которых помещается менее 10 человек. При этом не имеет значения, с какой целью их ввозят — для собственного употребления или на продажу, утверждают немецкие чиновники.

Адвокаты, которых наняли россияне, пытаются вызволить авто из-под ареста. При этом апеллируют к тому, что немцы не верно перевели английский термин. В частности, в английском тексте есть слово "экспорт", а в немецком переводе — ввоз, то есть "Einfuhr".

Сейчас у издания есть информация, что немецкие власти вернули авто только тому россиянину, который переехал в ФРГ на постоянное место жительства. Остальные граждане РФ все еще ожидают, смогут ли они ускользнуть из-под санкций ЕС.

Конфискация авто из РФ в Германии

Напоминаем, европейские чиновники работают над новыми — одиннадцатым — пакетом санкций против РФ. Один из пунктов, который планируют внести — уничтожение возможностей для их обхода.

Группа экспертов проанализировали новые санкции и оценила, повлияют ли они на экономику России. По мнению экономиста Виталия Шапрана, самым мощным ударом является эмбарго на нефть, а Иван Ус предлагает наложить ограничения на программное обеспечение для компьютеров и гаджетов.